Jennifer Aniston contra los antivacunas: «He sacado a personas de mi vida que no quisieron vacunarse»

En una entrevista la actriz Jennifer Aniston, que encarnó a Rachel en ‘Friends’ habla de cómo le ha afectado la pandemia y su decisión de alejarse de los antivacunas.

La producción de vacunas a nivel mundial acelera y poco a poco los problemas de abastecimiento van quedando atrás. Un nuevo debate surge como consecuencia y la tensión crece entre quienes se aplican la dosis y los antivacunas.

Entre ellos se encuentra la actriz Jennifer Aniston, conocida por muchísimos papeles, entre ellos el de Rachel en la mítica serie ‘Friends’, que ha reconocido que ha perdido a muchos amigos por su decisión de no vacunarse.

Jennifer Aniston habla sobre los antivacunas

En una entrevista concedida a la revista ‘InStyle’, en la que protagoniza la portada de septiembre, Aniston ha hablado de cómo vivió ella la pandemia provocada por el covid, y ha criticado que aún existan «un gran número de personas que son antivacunas o que simplemente no escuchan los hechos».

«Es una verdadera lástima. He cortado relación con algunas personas de mi vida diaria que se negaron o no revelaron (si habían sido vacunadas o no) y fue lamentable», señaló en una entrevista al sitio InStyle.

En ese sentido, argumentó que esa información forma parte de la «obligación moral y profesional» entre quienes comparten un mismo espacio de trabajo: «Es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones están basadas sólo en el miedo o la propaganda».

En la entrevista, además de muchas otras cuestiones, Aniston señala que si bien suele ver las noticias, durante la pandemia tuvo que apagar el televisor de vez en cuando. «Todos hemos pasado por la fatiga informativa, por la fatiga del pánico… porque esperábamos que algún día nos íbamos a despertar escuchando algo esperanzador y todo lo que obteníamos era más locura».

Fuente: elconfidencial.com

AC-EP