Conmoción en el futbol europeo: murió a los 18 años el hijo del exjugador alemán Michael Ballack

El segundo hijo del exfutbolista Michael Ballack, Emilio, falleció esta madrugada del jueves debido a un accidente con un cuatriciclo.

El exfutbolista del Chelsea, Bayern Münich y la selección alemana, Michael Ballack, sufrió una gran pérdida en la madrugada del jueves. Su segundo hijo, Emilio Ballack, de apenas 18 años, falleció en la localidad de Troia, Portugal, según informó el medio portugués TVI24.

De acuerdo a la información del medio luso, el joven habría perdido la vida en un accidente de cuatriciclo alrededor de las 02:00 horas de la madrugada del miércoles al jueves 5 de agosto. En Troia, una localidad muy cercana a Lisboa, capital de Portugal, los Ballack habían comprado una casa hace unos años.

Emilio solía usar cuatriciclos con cierta asiduidad. De hecho, su hermano Louis Ballack publicó recientemente fotografías en su cuenta de Instagram junto a sus amigos en Troia, y a lo largo de su feed se pueden ver varias fotos de su pasión por los cuatriciclos.

Los bomberos del lugar tuvieron que rescatar el cuerpo de Emilio, que ya se encontraba sin vida. El joven fue víctima de un brutal choque en un cuatriciclo mientras circulaba en un terreno cercano a la casa familiar.

El cuerpo de Emilio fue transportado a los servicios de Medicina Legal del Hospital do Litoral Alentejano (HLA), en Santiago do Cacém. Al lugar acudieron un total de 12 operativos apoyados por seis vehículos, entre ellos un vehículo médico de emergencia y reanimación. Sin embargo, no alcanzó para salvar al joven.

Las condolencias del mundo del fútbol

El fútbol mundial se hizo eco de la pérdida del ahora retirado mediocampista alemán. Clubes, excompañeros y diversas instituciones fueron dejando sus condolencias.

Desde el Chelsea, club inglés donde Ballack supo brillar en su época de jugador, fueron de los primeros en publicar un breve mensaje en sus redes. “Todos los asociados con el Chelsea Football Club están conmocionados y entristecidos al enterarse de la muerte de Emilio Ballack a la terriblemente joven edad de 18 años. Todos nuestros pensamientos están con su padre Michael y su familia en este triste momento”, expresaron en sus redes.

