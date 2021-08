En un giro inesperado y por el Fair Play Financiero, Lionel Messi se va de Barcelona, quien tenía todo encaminado para la renovación, no continuará en la institución. Como señaló el club en el escrito, ambas partes habían llegado a un acuerdo, pero el vínculo no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española).

La dificultad para que La Pulga siga en el conjunto catalán es de caracter económica. Sucede que Barcelona necesita desprenderse de algunos jugadores para así poder cumplir con el tope salarial impuesto por el Fair Play Financiero que implementó la Liga.

Qué es el Fair Play Financiero y por qué traba el contrato de Messi

El Fair Play Financiero es una serie de medidas que se impuso en la UEFA y, en términos concretos, establece que una entidad no puede gastar más dinero del que ingresa. Esta medida tiene como fin tener un control económico sobre los clubes y que sus perdidas no les afecten. De todos modos, esto no ocurre literalmente ya que, en 2019, tras una reunión de la Asociación de Clubes Europeos se decidió que un equipo no podría tener gastos de más de 100 millones de euros del monto que tengan como ingreso.

En ese sentido, Barcelona, teniendo al rosarino, se encontraba muy por arriba del límite de gastos impuesto por la UEFA ya que la masa salarial de los clubes miembros tampoco puede superar el equivalente a 70 por ciento de los ingresos. En caso contrario, esto puede derivar en sanciones, como deducción de puntos, retención de los ingresos percibidos en competiciones e incluso la quita de un título o premio obtenido. A su vez, los clasificados a copas europeas no deberán registrar ninguna deudas con otras instituciones, jugadores u organismos fiscales.

Hasta hoy, según medios españoles, el Blaugrana superaba esa proporción en un 110 por ciento. Como contrapunto, para poder fichar al argentino el culé necesitaría prácticamente deshacer su actual plantel para poder cumplir con las reglas financieras.

La Liga Impulso: el dinero que recibirá Barcelona e ilusionó con la renovación de Messi

Más allá de la inesperada noticia que se conoció hoy, hace unas horas el panorama era totalmente distinto. ¿Cuál era el motivo? La Liga había logrado cerrar un acuerdo con la inversora CVC por un total de 2.700 millones. De ese monto, el 90 por ciento irá para los clubes.

Un total de 270 millones de esa cantidad iban a ir para las arcas del Barcelona con el fin de alivianar la situación finanaciera y aumentando en un 15 por ciento el capital de la institución, lo que hacía pensar en poder sellar la continuidad de Messi.

Sin embargo, y a pesar de que por el momento los motivos no están muy claros ni han sido informados por el club de manera explícita, en España sostienen que este dinero que ingresará no resultará suficiente para la renovación con el rosarino.

La foto de Messi con los jugadores del PSG, da indicios del posible destino del 10 argentino.

Fuente: TyC Sports

JD-CP+EP