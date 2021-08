Los beneficiaros que aun no retiraron la Tarjeta Alimentar, podrán hacerlo hasta el viernes 6 de agosto, ya que, a partir de este mes, el dinero ya no será depositado junto a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Jimena Alfonso-Canal 5

La entrega del plástico se está realizando hace al menos dos semanas y por única excepción, la extendieron hasta este viernes 6 de agosto.

En este sentido, Jimena Alfonso, explicó en una entrevista con Canal 5 que estarán realizando las entregas a los beneficiarios de 7 a 13 horas en el Club Racing de Posadas.

Asimismo, dijo que el 80% de las tarjetas fueron repartidas, aunque aún faltan que 3500 beneficiarios retiren el plástico.

Respectó a porque todavía hay quienes no se acercaron a retirar la Tarjeta Alimentar, explicó que “la gente no está muy habituada a las redes sociales”.

Al mismo tiempo destacó la importancia y responsabilidad de que quienes cobren el beneficio revisen que sus datos estén bien, ingresando a Mi ANSES y corroborando que el domicilio sea el correcto.

En este sentido, explicaron que aquellos que no retiren su tarjeta hasta antes del viernes, deben gestionar el trámite a través de su cuenta del Ministerio de Desarrollo Social de la nación y averiguar cómo y dónde se encuentra el plástico, ya que aquellas que no sean retiradas serán devueltas al Desarrollo Social de la provincia y los beneficiarios no podrán acceder al cobro del mes.

Este lunes comienza la entrega de la Tarjeta Alimentar en Posadas (@gobmisiones) https://t.co/lF8ziQ0aTq — misionesonline.net (@misionesonline) July 19, 2021

DO-A