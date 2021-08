Presentaron el Ecosistema Emprendedor Misionero en el Silicon Misiones

Este ecosistema, nace con la premisa de que no existe actor o institución única que sea capaz por sí sola de avanzar en el desarrollo emprendedor y sostiene que es necesaria la coordinación de las acciones para fomentar emprendimientos sustentables y sostenibles que contribuyan al desarrollo productivo de la provincia, a la innovación, al agregado de valor y a la generación de empleo.

Estuvieron presentes la diputada nacional, Lic. Flavia Morales, el Pte. del Parque Tecnológico Misiones, Jorge Maidana, el Pte. del fondo de crédito de Misiones, Mgter. Horacio Simes, Griselda Ozuna, coordinadora del área Pymes del Parque Tecnológico de Misiones, Silvana Ratti, Pta. de la CAMEM, Lic. Pablo Dubois, Coord. de Desarrollo Emprendedor de SILICON MISIONES y de manera virtual, Alejandro Piscitelli, filósofo experto en nuevos medios y el Lic. Juan José Moriena de INCUBAS de la facultad de Cs. Económicas de la UNam.

A través del trabajo articulado y mancomunado de la arteria Desarrollo Emprendedor de Silicon Misiones, el Parque Tecnológico de Misiones y las instituciones provinciales de los sectores público, privado y/o mixto que vienen apoyando el desarrollo emprendedor, se lanza este ecosistema que busca consensuar un plan global dinamizador, que permita coordinar y unificar todas las acciones de la provincia que promuevan el emprendedurismo, con el fin de potenciar y motivar la cultura emprendedora, brindar mayores oportunidades y generar espacios genuinos de trabajo que ofrezcan participación y representatividad a todos los actores que integran la red.

Con esta conformación se pretende formalizar, nuclear y dinamizar el ecosistema emprendedor de la provincia en una red que centralice y coordine todas las acciones.

La diputada Morales, sostuvo que “este es un paso grande que estamos dando, impulsando, trabajando co – creando, von todos los compañeros de la mesa de trabajo, dónde se encuentran representado el sector público y privado”.

@LaloStelatto participó del lanzamiento de los nuevos cursos que ofrecerá el Silicon Misiones https://t.co/uIcV6ItP0g — misionesonline.net (@misionesonline) August 2, 2021

Por su parte, Piscitelli, quién se encontraba de manera virtual, expresó que “al hablar de ecosistema, hablamos de comunidad, de inteligencia colectiva, de cooperación. Palabras que existen desde hace décadas y siglos pero que sin embargo no veíamos combinarse en el formato que tienen actualmente y que en el caso del ecosistema emprendedor misionero, queda claro que está partiendo de esta idea potente de que no hay actores e instituciones que por sí solas puedan avanzar en este desarrollo emprendedor”. También resaltó que “Estamos en un momento refundacional y que si no entendemos estas multicausalidades, si no entendemos estos múltiples actores vamos a tener problemas en el futuro de vuelta, tenemos que aprender de esta experiencia, que nos muestra que tenemos que tener una relación diferente con la naturaleza, con los otros, con el entorno y fundamentalmente una capacidad de aprendizaje, por eso, le deseo a SILICON MISIONES que avance todo lo que pueda, en lo que vienen pensando, armando, diseñando, futurizando pero teniendo en cuenta que es un momento absolutamente fundacional, no solamente para nuestro país y provincia, sino que para el mundo y que tenemos que salir de acá mucho mejor de cómo entramos y que la única forma es cambiando nuestra epistemología, nuestro paradigma, nuestros formatos y coordinando las acciones de una manera mucho más sofisticada”.

Jorge Maidana, Pte. del Parque Tecnológico Misiones, destacó que “Una de las cuestiones que es digna de destacar de esta iniciativa es que en el mismo espacio se conjugan los tres actores principales que son el conocimiento, el estado y el privado, y acá tenemos una universidad que es sumamente importante que integra también de forma indirecta a través del parque tecnológico. Sabemos que el conocimiento es fundamental para todas las transformaciones que pensamos hacer, ya que es la formación de nuestros jóvenes, y en este ecosistema, me he encontrado por fortuna, con la presencia de muchos jóvenes, lo cual me alegra muchísimo, porque depositamos en ellos las transformaciones que hacen falta”. Y recalcó que “Este es un trabajo que las distintas instituciones vienen realizando con mucho esfuerzo y de forma individual, pero siempre con la intención de juntarnos, ahora se dió, este es el momento, coincidimos entre todos y llegó la hora de juntarnos. Eso es lo importante, que este trabajo articulado vino para quedarse, hoy estamos lanzando algo mucho más extenso y abarcativo, dónde el trabajo es comunitario. Hemos entendido que solos no alcanza, que juntos somos más”. También, dijo que “el estado fue el aglutinante para brindar el espacio, pero no es el único actor, sino que el privado también es fundamental porque es el que trae la inversión, la iniciativa, es el que se juega día a día para que las cosas salgan adelante y se compongan como deban hacerse. Rescato al conocimiento, rescato al estado y rescato al privado, y estoy seguro que los logros y éxitos los vamos a ver muy prontos”.

Pablo Dubois, coordinador de la arteria Desarrollo Emprendedor, agradeció a todos los presentes y resaltó que “desde la arteria de desarrollo emprendedor están muy contentos y rescatan el valor de lo que es pertenecer a una red de tantas entidades, incubadoras, asociaciones y organizaciones que vienen apoyando el desarrollo emprendedor y esperamos que estas acciones en conjunto potencien y redireccionen esas fuerzas para crear un mayor impacto en el emprendedurismo misionero”.

Simes, por su parte, dijo que “al fin se cristaliza el trabajo con todas las organizaciones con las que venimos hace mucho tiempo, hoy toma forma, es la articulación institucional en pos del emprendedurismo en la provincia de Misiones”. Además, remarcó que “Trabajamos a través del fondo de crédito, el fortalecimiento de emprendimientos y pymes lo vemos en tres dimensiones: el fortalecimiento de las habilidades de gestión, de las habilidades del emprendedor, de la pyme como unidad productiva y social y el fortalecimiento necesario del entramado de las articulaciones que permiten nutrir al contexto económico y social del conocimiento y la cultura necesaria para que los emprendedores y pymes puedan prosperar, y desde este lugar acompañar, ya que el futuro presentará un enorme desafío, con múltiples niveles, y la forma de enfrentar los mismo es con trabajo mancomunado, interdisciplinario, colaborativo y solidario, con objetivos claros y comunes, en pos de los emprendedores y las pymes dentro de la provincia de misiones”.

Para finalizar, la diputada Morales retomó la palabra para resaltar que “cualquier cosa que se haga en este tiempo de pandemia es fundacional, porque va hacer querer modificar la realidad y no solamente quedarnos en las palabras, sino en los hechos y creo que hoy estamos aquí en este gran ecosistema, decisión que ha tomado el Ing. Carlos Rovira de crearlo por ley, pensando que este ecosistema podía cobijar, reunir y sumar a todos aquí adentro, al sector público, al sector privado, a las universidades, porque el conocimiento siempre tiene que estar a la hora de la toma de decisiones, y destacó que “verlo hoy materializado, y ver a los integrantes de este ecosistema trabajando mancomunadamente y sentando bases en este ecosistema que vino para quedarse, para seguir creciendo, porque aún faltan muchísimas más emprendedoras, emprendedores, pymes, pequeños emprendimientos y aquellas grandes empresas que todavía no están y que quieren formar parte, ya que hoy nadie se salva solo, hoy todos tenemos algo que dar y aportar y es clave la figura de todas las personas que se encuentran hoy aquí”. Además, manifestó que “Estamos sentando un precedente, consolidando este primer ecosistema misionero, que es solamente el comienzo y esperemos que cuándo esta pandemia pase podamos ver los logros que vayamos adquiriendo y todos aquellos que nos falten, porque que falten logros te moviliza para seguir trabajando, para poder cumplirlos, te saca de tu zona de confort. La economía del conocimiento hoy es transversal y celebro la figura de las mujeres dentro de este ecosistema”.

AV-CP+EP