Joven misionera que escapó de su pareja en Paraguay | La desesperada lucha de Micaela Cristaldo para que no la separen de su hija

Micaela Cristaldo, la joven misionera que escapó en una canoa por el río Paraná con su hija de 4 años del encierro y el maltrato físico de su concubino paraguayo, en su vivienda de Encarnación (Paraguay), aguarda la resolución de la Justicia misionera al pedido de apelación al requerimiento de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, para la que la niña vuelva con su padre.

La joven de 24 años denunció que estuvo cinco años encerrada en la casa –tiempo que además sufría maltratos físicos- de parte de su pareja, Roberto Acosta Cardozo (44 años), hasta que pudo escapar descalza con su hijita y cruzar con lo puesto en una canoa a través del río Paraná, al territorio misionero.

Micaela Cristaldo es oriunda de Colonia Oasis del municipio de Jardín América y reclama “justicia” para ella y su hija y asegura que si la obligan volver al Paraguay, su vida corre peligro.

Es que el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de la localidad de Jardín América dio lugar pedio de la Convención Interamericana, en tanto que el defensor oficial de la joven madre, Pedro Piris, apeló esta medida ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de Puerto Rico, quién debe resolver en la cuestión.

“Ella tiene cuatro años y debe estar conmigo, no la pueden llevar con una persona enferma que me maltrató cinco años de mi vida”, fue el desesperado reclamo que hizo Micaela Cristaldo a la Justicia Argentina, en declaraciones a Misiones Online. La joven manifestó que si la obligan volver al vecino país, su vida y la de su hija, corren peligro. “Si vuelvo a Paraguay me van a matar a mí y mi hija”, manifestó.

“Pido justicia, no puedo volver y no quiero que le lleven a mi hija al Paraguay. Ella tiene que estar conmigo, tiene solo cuatro años y cómo va a estar con una persona que es enferma”, sostuvo la joven madre, en un pedido desesperado a la Justicia Argentina para que intervenga en el caso.

JS-EP