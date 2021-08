El mensaje de despedida de Luis Scola: «Me voy feliz»

La leyenda del deporte apareció en sus redes sociales para dejar un mensaje de agradecimiento después de terminar su carrera.

Luis Scola, leyenda del básquet y del deporte argentino, se retiró de la actividad profesional con la eliminación de la Selección Argentina ante Australia, por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Este miércoles por la noche, el reconocido deportista dejó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo los mensajes recibidos: «Me voy feliz, me voy orgulloso, pero por sobre todas las cosas, me voy en paz. Gracias por todo», escribió.

Me voy feliz, me voy orgulloso, pero por sobre todas las cosas, me voy en paz.

LB-CP