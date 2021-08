Coronavirus | Se negaba a vacunarse, se contagió y está arrepentido: lleva 15 días internado en terapia intensiva en estado de extrema gravedad

Un hombre se encuentra internado en Valencia, España, en estado crítico causa de las complicaciones que sufre por el coronavirus. Según su testimonio, se negaba a vacunarse contra el Covid-19 y trato de imponer esta decisión a sus familiares.

“Tengo miedo Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana fue de golpe una de mis mayores lecciones de vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiese vacunado” manifestó Jorge de 46 años, según sus familiares.

Con un PCR, Jorge confirmó que los vómitos y la fiebre eran síntomas del coronavirus. Días después de realizarse la prueba y confirmar el positivo, fue ingresado al hospital de Valencia.

Se fue con su ordenador y una maleta cargada de libros. En pocos días le comunicaron que debían inducirle a un coma, ya que era necesario intubarlo para salvarle la vida.

Hoy se cumplen 15 días desde que está en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital La Fe de València en estado “de extrema gravedad”.

Sin embargo, los profesionales de salud debieron conectarle a una máquina de último recurso llamada ECMO, que describen como “muy agresiva” por sus posibles complicaciones, pero que es necesaria para oxigenar la sangre fuera del cuerpo e intentar así, darles tiempo a los pulmones para que se recuperen.

“Este virus es así de traicionero. En cuestión de horas pasó de creer que pronto se iba de alta a complicarse con una gravísima neumonía bilateral. Los médicos nos explicaron que hay un momento, que suele producirse entre 7 y 10 días desde el inicio de los síntomas, en el que, a algunas personas, no se sabe por qué, se les desarrolla un súbito proceso inflamatorio pulmonar que no pueden detener” contaron sus familiares.

Asimismo, contaron que varias veces tuvieron discusiones con el hombre, ya que defendía teorías que negaban la existencia del coronavirus o relativizan sus efectos.

“Escuchaba a presuntos gurús que presumían de manejar información privilegiada. Datos económicos y sociales fuera del alcance del resto de los mortales, científicos incluidos. Luego salió la vacuna y, en esa misma línea, se negó a ponérsela. Incluso intentó que el resto de la familia, incluida mi madre de 84 años, tampoco lo hiciera” relataron sus familiares.

Jorge tiene 46 años, se negaba a vacunarse contra el Covid-19, no presentaba patologías de base o comorbilidades. Sin embargo, se encuentra internado hace 15 días en el Hospital debido a la enfermedad. Sus familiares sostienen que aún recuerdan el momento en el que les dieron la noticia y los ojos de susto del hombre.

“La realidad es bien sencilla. La covid-19 mata y las vacunas salvan vidas. Puede que no frenen totalmente los contagios, pero si evitan acabar en la uci y eso es más que suficiente” manifestaron.

Por último, instaron a la población a vacunarse y dijeron que “se sufre mucho. Sufren los pacientes y sufren sus familias, que malviven meses con el corazón encogido deseando que no haya llamadas a deshora. Jorge no puede decírtelo ahora, pero te lo digo yo en su nombre, por favor, no lo dudes y vacúnate”.

Fuente: El Periódico de Catalunya

