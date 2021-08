Posadas | El crudo relato del enfermero que le salvó la vida a un niño que se cayó a la pileta: «Estaba muerto»

Luego de advertir gritos de auxilio desde una vivienda, en la tarde del domingo Marcos Cantero no dudó en ingresar a un domicilio y comenzar a realizar masajes cardíacos y ventilación a un pequeño de dos años que se hallaba inconsciente, sin pulso y en estado aparente de hipotermia luego de ser rescatado de una pileta a la que había caído minutos antes . Fueron aproximadamente 25 minutos en los que junto al hermano del pequeño realizaron tareas de reanimación para que éste recobrara sus signos vitales.

En diálogo con Misiones Online, Marcos Cantero revivió el momento en el que su participación fue clave para que el niño de dos años salvara su vida. “Si fuera mi hija no hubiera querido que se dieran por vencido, que lo dieran todo. Solo lo traje de vuelta” expresó emocionado al tiempo que agregó “Nosotros solo somos instrumentos de Dios, él nos pone en el lugar y en el momento indicado, nosotros solo venimos a hacer su obra”.

“Habíamos tenido un día de padres e hijas con un compinche de hace muchos años. Le dije que fuéramos al local de comidas rápidas para ir a comprar una cajita feliz para las nenas. Íbamos a entrar una cuadra antes del lugar donde había ocurrido el hecho y terminamos entrando por la calle 71 y fue ahí que nos encontramos con una escena, primero unas señoras gritando, mi compinche dice que estaban gritando de felicidad, que capaz se ganaron la lotería, lo que sea y escuchando atentamente nos dimos cuenta que algo había pasado, que no eran festejos, sino que estaban pidiendo auxilio” comenzó relatando el joven que se desempeña como enfermero en el hospital de pediatría.

Conmocionado aún por la situación en la que no dudó en bajar del vehículo en el que circulaba junto a sus acompañantes y acudir al pedido de auxilio, Marcos contó. “Creí que el chico todavía estaba sumergido en la pileta. Cuando entre me fui hasta el fondo donde estaba la pileta y estaba buscándolo en el agua y el hermano me dice, está acá, está acá, entonces veo y me encuentro con la peor escena que te podés imaginar; un nenito sin respiración, sin pulso, negro, estaba muerto».

enfermero que le salvó la vida a un niño

Marcos atinó a realizarle masajes cardiacos al tiempo que el hermano del pequeño lo asistía paralelamente con ventilación. “Constaté primero que no tenía pulso y entonces empecé con masajes cardíacos, primero empecé yo a hacer los masajes cardiacos, y yo también lo ventilaba, y parece que le dije al hermano (creo que el hermano era el que estaba conmigo lado de él) ventílalo vos y yo le hago los masajes cardiacos y parece que instintivamente él le tapaba la nariz también y le soplaba en la boca, lo ventilaba” relató.

“Yo me puse en plan, hay que trabajar, hay que hacer RCP, hay que hacerlo hasta que venga el servicio de emergencias, o que el bebito tenga pulso por sí solo. Si fuera mi hija quisiera que lo den todo, si empezamos ahora no paramos y seguimos y seguimos, hasta que lo logró y empezamos a darnos cuenta que empezó a tener latidos, a tener respiraciones ocasionales y empezó a volver a la vida. O sea, estaba en el cielo y lo trajimos de vuelta con el hermano” expresó.

Continuando con el relato, el joven agregó. “En ese momento tampoco te das cuenta del tiempo que trabajaste con el bebé. Por eso pregunté la hora a una de las personas que estaba ahí rezando y me dijo ocho minutos y no tenía pulso todavía en ese momento, seguimos trabajando y terminé sacando cuentas habré trabajado 20- 25 minutos con el nene para sacarlo”.

Para finalizar Cantero reflexionó. “Te mueve muchas cosas, en el momento ni lo pensás, cada vez que me lo recuerdan, volvés allá y empezase a sentir los hombros que se te endurecen, empezase a sentir que tus palpitaciones empiezan a aumentar, y es toda una carga emocional, porque te pones a pensar que si hubiera sido tu hija o algún familiar yo hubiese querido que no se den por vencido”.

MG-EP