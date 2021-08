El sector comercial en Posadas incrementó sus ventas desde el período agosto-septiembre del 2020

A partir de agosto y septiembre del año pasado el sector comercial en Posadas incrementó notablemente sus ventas, lo que generó un importante desarrollo en la ciudad. En relación al tema Fernando Vely, integrante de la Cámara de Comercio local, afirmó que al mantenerse dentro de la ciudad los recursos generan desarrollo y crecimiento.

Asimismo, en un balance sobre la pandemia, mencionó que desde el sector comercial se pudo visualizar la problemática que se presentaba hace años en Posadas en cuanto a la fuga de dinero hacia Paraguay, como así también la necesidad de herramientas que brinden más competitividad al sector.

“A nivel nacional la situación es crítica y esta provincia atraviesa la crisis bastante bien”, dijo Vely, aclarando que esto se debe no solamente al manejo sanitario de la pandemia que permitió trabajar al sector comercial, sino también al hecho de que los recursos se mantuvieron en la ciudad, permitiendo su desarrollo.

En este sentido, indicó que a comparación del periodo 2018-2019 el sector registró un importante incremento en las ventas en los últimos tiempos.

De esta manera, el integrante de la Cámara de Comercio posadeña tomó como ejemplo el caso del sector textil, donde se llevó adelante un notable desarrollo permitiendo la incorporación de nuevos productos abasteciendo tanto a posadeños como a otros clientes de la provincia; en este contexto, comparó esta situación con la de años anteriores cuando los posadeños solían comprar las telas en Paraguay.

“El principal problema es la inestabilidad a nivel nacional, que hace que nuestros precios no sean estables porque no se puede importar mercaderías ni materia prima, hay escasez de productos y eso hace que nuestros precios sean muy volátiles, ya que no somos formadores de precios”, manifestó Vely.

Por otra parte, Vely mencionó el veto a la creación de la zona especial aduanera, y en lo que se refiere al tema, opinó que no hubo una mirada a largo plazo.

En esta misma línea, Vely consideró que el Artículo 10 podría haber sido más viable que la iniciativa de la zona especial aduanera teniendo en cuenta que en este último caso se sumaron más provincias, y de haberse avanzado solamente con Misiones y su problemática específica, se podría haber logrado más.

No obstante, a nivel provincial destacó la articulación entre el sector público y el privado, resaltando los avances del Programa Ahora Misiones, que si bien está vigente desde el año 2016, actualmente crece cada vez más, haciendo que el sector sea cada más competitivo.

Por otro lado, se refirió a la problemática del contrabando en Misiones y puntualizó que con un 90 por ciento de fronteras, “Misiones necesita un refuerzo en cuanto a controles aduaneros para poder controlar todas esas fronteras”.

Reapertura de fronteras

Finalmente, Vely subrayó que la reapertura de las fronteras representará un importante desafío para la ciudad, por lo que se debe continuar trabajando para que el sector comercial sea lo suficientemente competitivo en el momento que esto ocurra.

“Con esta problemática de la pandemia, lo capitalizamos y hoy tenemos una ciudad que está pujante, está bien y del otro lado vemos una situación realmente crítica; esto también amerita una autocrítica de su lado y ver que este intercambio comercial no era real, sino que éramos nosotros volcando todo nuestro dinero allá y ellos no volcando absolutamente nada acá” , dijo Vely en referencia al sector comercial encarnaceno.

“Posadas comercialmente tuvo un desarrollo que invita a que el posadeño se quede; la oferta en general es mucho más atractiva, pero con una carga impositiva muy por debajo de la nuestra seguramente en un tiempo se volverán a poner competitivos”, expresó el representante del sector comercial posadeño.

