El Presidente propuso discutir la duración de los jueces en sus cargos

En una nueva crítica sobre el funcionamiento de la Justicia, el presidente Alberto Fernández volvió a poner la lupa sobre posibles reformas en el ámbito del Poder Judicial. Durante una actividad junto a estudiantes de las carreras de abogacía de todo el país, el mandatario convocó a “generar un debate para discutir” la duración de los jueces en sus cargos.

La permanencia es una de las antiguas atribuciones y derechos que resguardan los jueces en Argentina. En una comparación acerca sobre la designación del Ministerio Público Fiscal-el organismo extra poder que conduce a los fiscales-, el jefe de Estado se hizo una pregunta frontal acerca de la duración de los magistrados en sus cargos. “Si al Procurador se le puede poner un término, ¿por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones?”, se preguntó.

Fernández hizo el planteo este sábado por videoconferencia, en el marco del Segundo Encuentro Federal de Derecho. Ante la consulta de uno de los asistentes sobre la posibilidad de que los sean elegidos por el voto popular, el Presidente aclaró que no está a favor de esa iniciativa, pero dijo que le gustaría discutir el tiempo en el que los jueces permanecen en sus cargos.

“A mí no me preocupa que los jueces se sigan eligiendo como se eligen. Lo que podríamos ver son algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto que se está discutiendo en el Senado y que se está discutiendo sobre el jefe de los fiscales, sobre la Procuración. ¿El Procurador tiene un cargo vitalicio o debe durar un tiempo? Y la misma pregunta deberíamos hacerla respecto de los jueces. Porque en verdad, no debería decirlo porque sé que voy a abrir una polémica, pero estoy hablando con estudiantes de Derecho y la mejor forma de enseñar es sembrar dudas”, consideró el jefe de Estado.

“La Constitución dice que un juez dura en su cargo mientras dure su buena conducta, lo mismo dice del Presidente y de sus ministros y lo mismo dice del Procurador”, apuntó. “Uno puede decir que un juez es designado por 10 años y al cabo de 10 años deberá revalidar su condición de juez-continuó-. Eso es algo no reglamentado y no está prohibido. Lo que no está dicho en la Constitución es que los jueces son jueces hasta el día su muerte. Está dicho simplemente que durarán en su cargo mientras dure su buena conducta. Lo mismo que han dicho del Procurador”.

Según la mirada de Alberto Fernández, el dictado de un “mal fallo no hace a un juez reprobable, pero sí podría limitar su reelección”, ya que se “pensaría dos veces para volver a designarlo”. Y aclaró que el planteo busca que “demos un debate”.

“Yo sé que es abrir un debate difícil, complejo. No estoy proponiendo de hacerlo ahora, estoy reaccionando frente a una pregunta que nos dice por qué no elegimos a los jueces, pero creo que son todos temas para que pensemos, para que debatamos cómo poder construir un mejor servicio de Justicia”, argumentó.

En otra parte del intercambio que mantuvo con los alumnos de abogación, el Presidente y docente universitario dijo que “los que somos abogados debemos ser militantes eternos del estado de derecho y no debemos claudicar, aún cuando hay abogados que dejan el derecho en segundo plano para defender otros intereses”. Y advirtió que quienes trabajaron con jueces federales como el fallecido Claudio Bonadio o Martín Irurzun “quedaron contaminados por las malas prácticas” que aplicaron esos magistrados.

A lo largo del actividad, Alberto Fernández ratificó su mirada crítica sobre el desempeño del Poder Judicial y manifestó que “las corporaciones influyen en la Justicia” mediante prácticas que constituyen “el predominio de los intereses económicos sobre el Estado de derecho”. En esa línea, ejemplificó que en “los últimos años hubo personas que fueron perseguidas y encarceladas” porque “abogados, jueces y fiscales elaboraron teorías disparatadas”, como la conocida doctrina Irurzun, que hablaba de que los ex funcionarios tenían poder residual y por eso no había que dejarlos libres. Ahora bien, recordó que “algo similar sucedió en Brasil” con el ex presidente Inacio Lula Da Silva, quien fue detenido “injustamente”.

“Muchas veces se ofenden cuando uno cuestiona los fallos de un juez. Una cosa es obedecer el fallo, que hay que hacerlo, y otra cosa es discutir la calidad de ese fallo judicial, y discutir la honestidad con la que ese fallo fue dictado”, reflexionó.

Consultado sobre si es necesario reformar los planes de estudio en las facultades de Derecho, Fernández sostuvo que “la culpa de lo que le pasa a la Justicia argentina es de la Justicia, no de las universidades”. Además, opinó sobre la importancia de que los jueces presenten declaraciones juradas, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“La Justicia tiene que lograr un nivel de transparencia mayor al que tiene. Se enojan cuando digo que no dan a conocer sus declaraciones juradas de bienes, pero es lo que pasa”, remarcó en un mensaje hacia el máximo tribunal.

El encuentro, que se prolongó por más de una hora, fue transmitido en vivo por el canal de YouTube del Encuentro Federal de Derecho.

Infobae

