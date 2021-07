Vandalismo en Garupá | “Nos robaron cosas muy valiosas e incomprables para nosotros”, expresaron desde el Bop N°89

Nuevamente un robo y vandalismo en Garupá, otra vez las mismas victimas. El Bop N°89 de nuevo fue asaltado por delincuentes en horas de la madrugada de este viernes, es el segundo robo que sufre la institución en la semana.

Resignación es el slogan de los directivos del Bop N°89. Es el segundo robo que sufre la escuela secundaria esta semana e incontables son las veces que la inseguridad ganó la pulseada. “Hoy nos encontramos con la desagradable sorpresa de que nuevamente habían entrado a robar a nuestra escuela”, hizo alusión Ruth Jara, Secretaria del Colegio.



Indignación, enojo y resignación son las palabras que resuenan fuertemente entre los directivos del Bop N°89. “Estamos indignados porque nadie hace nada por nosotros, alguien tiene que hacer algo, que nos pongan un sereno, algo”.

Para amanecer lunes, de esta misma semana, delincuentes saltaron el mural del colegio e ingresaron, aparentemente en horas de la madrugada. No solamente se llevaron elementos de gran importancia para la institución sino que además cometieron graves actos de vandalismo al destruir tanto puertas como ventanas.

La historia se volvió a repetir en la madrugada de este viernes. El dato es que la Policía de Misiones se encontraba deambulando por la zona cuando en determinado momento, al notar los delincuentes que la presencia policial había cesado, decidieron ingresar y llevarse todo lo que estaba a su alcance. Además se dejar graves daños materiales en el lugar.

“Habíamos arreglado una puerta que habían roto para amanecer el lunes. Es el segundo robo en esta semana. Ahora otra vez forzaron esa misma puerta, además de otras”. El modus operandi de los ladrones es siempre el mismo, en horas de la madrugada cuando la presencia tanto policial como de vecinos cesa, aprovechan para ingresar al Colegio y llevarse lo que encuentran, destruyendo todo lo que este a su alcance.

“Para amanecer el lunes entraron y robaron una impresora entre otras cosas. Anteriormente también nos habían robado y gracias a los medios nos donaron esas impresoras”, haciendo referencia al robo sufrido a principios de año, más exactamente el pasado 5 de marzo.

“Ahora entraron y nos robaron un equipo para instalar una radio que tenia la escuela, que se había ganado con un premio, cosas muy valiosas e incomparables para nosotros”. La secretaria del colegio comentó que muchas de las cosas que hay en la escuela se consiguieron con el trabajo de los docentes. “Ya no hay mas nada en la escuela, no hay mas nada para robar”.

En esta oportunidad, no solamente se llevaron elementos materiales sino también dinero en efectivo, no mucho, pero todo cuenta y mas en esta situación de pandemia. “Se llevaron dinero en efectivo, estaba guardado, no era mucho pero era de la escuela”.

No se sabe con exactitud quienes son, si son siempre los mismos, si se pasan el dato, pero los robos que sufre el Bop N°89 se está volviendo una costumbre. Lo poco que hay, se lo llevan. “No tenemos sospechas de quien podría haber sido, eso es trabajo de la policía, no nuestro”.

los costosos elementos que se llevaron los costosos elementos que se llevaron

Al llegar esta mañana los directivos del colegio no solamente se encontraron con la faltante de gran parte de sus materiales de trabajo, sino también con actos de vandalismo, refiriéndose a puertas totalmente forzadas, vidrios destrozados y rejas cortadas, además de un enorme desorden en el lugar. “Sufrimos daños materiales también, es mucho el vandalismo que hubo, reventaron puertas, algunas que ya habíamos arreglado anteriormente, la ventana de preceptoria que rompieron y cortaron las rejas”, cerró a secretaria del Bop N°89 de Garupá.

SH-EP