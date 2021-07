Con más de 260 núcleos en Misiones, el sistema pionero en teleducación SIPTED cumplirá 37 años

Creado por Ley en octubre de 1984, bajo la órbita del Ministerio de Educación, el Sistema de Teleducación y Desarrollo de la Provincia (Sipted) se readecuó a los tiempos que corren a través de plataformas virtuales. En pandemia 370 alumnos que accedieron a módulos avanzados obtuvieron sus títulos primarios y secundarios.

Antonella Coletti, MisionesOnline

En diálogo con Misiones Online, Antonella Coletti Directora General del SIPTED explicó que el organismo posee más de 260 núcleos en la provincia, a través de los cuales continúa generando oportunidades para las personas mayores de 18 años, que por varias razones no pudieron finalizar sus estudios primarios y secundarios.

La responsable explicó que en los últimos cinco años trabajan con plataformas virtuales y en función a la efectividad del mismo, durante la pandemia debieron readaptar el contenido a herramientas tecnológicas más específicas como el celular.

Si bien la cifra de egresados previo a la pandemia era de unos 1500 alumnos anuales, el 2020 fue un desafío para unos 370 estudiantes que, con la posibilidad de cursar en módulos de cuatro horas diarias y manejar sus tiempos, lograron obtener sus certificados de terminalidad.

En ese sentido, Coletti expresó. “Actualmente tenemos la oferta para la primaria para la secundaria, para mayores de 18 años, nuestros estudiantes la mayor parte está entre los 18 y 45, pero también tenemos muchos adultos mayores que ingresan, La mayoría nos comenta que es porque tiene a sus nietos en sus casas y quieren ayudarles a hacer la tarea, esto también la pandemia aumentó, quieren finalizar sus estudios como un logro personal pero también para ayudar a sus nietos”.

Con referencia a la modalidad que ofrece el organismo que permite cursar de manera avanzada, la funcionaria manifestó. “Tenemos más de 260 núcleos educativos en toda la provincia que se ajustan a los horarios y días que tienen los trabajadores que ya tienen actividades diarias entonces son solo 4 horas semanales que asisten a las tutorías presenciales el que la quiera o sino lo pueden hacer de manera virtual por nuestras plataformas».

Los Jardines Maternales Municipales de la ciudad de Posadas contarán con profesores de educación inicial

(@jalbertogalarza) https://t.co/eMpJNnrB4l — misionesonline.net (@misionesonline) July 30, 2021

En esa línea Coletti señaló. «Tenemos esos casos que por alguna circunstancia no pudieron finalizar, hay otros que no es una condición social específicamente o económica, sino que tenemos muchas personas que fueron padres y madres muy jóvenes entonces ahora están dedicando el tiempo para terminar sus estudios, pero también entendiendo que hay muchos que no lo pudieron hacer porque tenían que trabajar”.

Si bien el Sistema de Teleducación y Desarrollo apunta a ofrecer una opción para finalizar estudios primarios y secundarios, el mismo, a través de convenios con instituciones educativas de nivel terciarios busca otorgar beneficios a los egresados para su continuidad académica a través de becas. “Nosotros estamos trabajando con diferentes instituciones privadas para ofrecer becas y convenios para que tengan descuentos y beneficios nuestros estudiantes. Ya tenemos tres becas al 100 % que se dan a los mejores promedios en el IPAC, también firmamos convenios con Siglo 21, con el INCADE, distintas instituciones que ofrecen becas, a aquellas personas que finalizan la secundaria y quieren continuar, pero en el ámbito privado sabemos que es un costo que hay que afrontar, desde la institución estamos llevando a cabo esos tipos de actividades para darles ese beneficio” añadió.

Por otra parte, la profesional indicó. «Como nuestro sistema es modular a diferencia por ahí de la educación tradicional o clásica, la persona va avanzando rindiendo, puede rendir hasta tres materias entonces va avanzando mucho más rápida. Si es importante el compromiso del estudiante para poder avanzar hay que dedicarle mucho más tiempo que estas cuatro horas de tutoría, pero justamente el primer módulo de secundaria es el aprendizaje autónomo o sea apuesta a la independencia o a la autonomía del estudiante, pero obviamente la responsabilidad para que eso avance de manera más rápida o más lenta”.

Para finalizar Coletti recordó. «Tenemos abiertas las inscripciones todo el año, así que esa es otra de las ventajas, también pueden rendir de marzo a diciembre en cualquier momento del año porque al ser un sistema modular no importa que modulo está cursando el compañero, sino que cada uno va armando su trayectoria educativa”.

MG-EP