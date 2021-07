La madre de Chano Charpentier negó la versión oficial: “Mi hijo no atacó a nadie, entró un policía y le disparó”

Marina Charpentier habló sobre el episodio que derivó en la internación de su hijo y negó que haya sufrido un brote psicótico.

Santiago “Chano” Moreno Charpentier se encuentra internado en el sanatorio Otamendi luego de haber recibido un disparo en la zona del abdomen por parte de un policía tras intentar atacarlo, y debió ser operado de urgencia. Al músico le extirparon parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon.

Marina Charpentier, madre del exlíder de Tan Biónica, rompió el silencio sobre el episodio y brindó su versión sobre lo ocurrido: “Mi hijo no tuvo un brote psicótico”, aclaró en diálogo con la periodista de TN, Sandra Borghi. “Tuvo un cuadro de excitación psicomotriz, solo es un enfermo en consumo y nosotros somos una familia desesperada pidiendo que lo internen”, aseguró la mujer, quien luego desmintió que Chano se haya comportando de manera violenta.

“No atacó a nadie, no intentó agredir a nadie, menos a una mujer, él solo se lastimaba a sí mismo, había médicos, enfermeros y policías, eran 10 personas contra un adicto, pudieron disparar al aire pero no lo hicieron”, contó, y sumó: “Entró un policía de 20 años y le disparó sin motivo, es una locura, el que disparó no sabía lo que hacía, le disparó por inoperancia”, añadió.

La madre de Chano reveló que su hijo le pidió que se fuera de su casa: “No me hizo nada, solo me dijo que me vaya de su casa, me dijo: ‘Andate porque no se le pega a la madre’”, concluyó.

Fuente: La Nación

CM-CP