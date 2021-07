Desconcierto y preocupación ante la desaparición de una joven en Puerto Piray: el testimonio de sus familiares no se condice y no hay rastros del paradero de Yamila Geber

El viernes por la tarde, Yamila Geber de 16 años fue a comprar a un kiosco cerca de su casa en Puerto Piray y nunca volvió, según informó la familia. La joven tiene pelo largo, estatura media, es de contextura delgada y la última vez que la vieron, vestía una calza corta de color lila y una remera manga larga rosa.

Mirtha Rodríguez, la tía de la joven, habló con Misiones Online y contó que hasta el momento no tienen novedades del paradero de Yamila. “Supimos que se tomó un auto para ir a la casa del hermano que vive en Montecarlo, ella llegó hasta la casa del hermano porque a él se le entrevistó dijo que él la recibió a ella pero estuvo un momento nomás ahí. De ahí ella fue a la terminal porque quería ir a la casa de la abuela que vive en Eldorado y tampoco llegó”, relató.

Además contó que Yamila no vivía en Puerto Piray, sino con su padre en la localidad de San Pedro, Misiones y que estaba por las vacaciones de invierno en la casa de su mamá en esta localidad donde desapareció. “Ellos discutieron en la casa, ella estaba viviendo con el papá en San Pedro y él le trajo en las vacaciones de invierno. Él tenía que venir a buscarla el sábado, pero ella no quería volver con su papá, creemos que esa es una de las opciones”, apuntó la tía de la joven desaparecida.

A su vez, señaló que la policía que está llevando adelante la investigación no les brindó nuevos detalles sobre la chica, sin embargo, están expectantes y a la espera de novedades.

“Hoy llame a la policía y ellos están manejando el caso, me dijeron que le habían dado una data que podía estar cerca de barrio y fueron, investigaron pero no le encontraron, y hoy iban a ir para la zona del kilómetro 18 y hasta ahora no sabemos nada”, dijo Rodríguez.

Ante cualquier información sobre Yamila Gerber, comunicarse al 911 o al 3751-560871, o acercarse a la comisaría más cercana.

