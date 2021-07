Tokio 2020 | “Soy gay y soy campeón olímpico”, dijo Tom Daley, el clavadista británico tras ganar el oro

Se quedó con el bronce en 2012 y 2016; ahora en Tokio, Tom Daley se llevó al fin su primer oro en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros. Tras el triunfo, el atleta dijo: “estoy orgulloso de decir que soy gay y campeón olímpico. Cuando era joven pensaba que nunca lograría nada por ser quien era”.

En el centro acuático, el británico Tom Daley, cuatro veces olímpico, y su nuevo compañero de salto, Matty Lee, han logrado una inesperada victoria en la plataforma masculina de 10 metros sincronizados, acabando con la hegemonía china en esta prueba. Los saltadores chinos habían triunfado en los últimos cuatro Juegos Olímpicos, pero la gesta no ha trascendido solo por lo deportivo.

Tras subir al podio, Daley ha aprovechado su altavoz para mandar un mensaje integrador y esperanzador a todos los jóvenes que están sufriendo por su orientación sexual: “Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico. Cuando era más joven, pensé que nunca lograría nada por ser quien era. Ser campeón olímpico ahora solo demuestra que puedes lograr cualquier cosa”.

El atleta británico ha reconocido que hay más deportistas abiertamente gays en Tokio 2020, que en Río 2016 y ha recordado su lucha en la adolescencia: “Salí del armario en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí como el que estaba solo y era diferente y no encajaba. Había algo en mí que me decía que nunca iba a ser tan bueno como lo que la sociedad quería que fuera. Espero que cualquier joven LGBT pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora, no estás solo. Puedes lograr cualquier cosa”.

Daley ha pronunciado estas esperanzadoras palabras en la rueda de prensa posterior a la prueba, acompañado de los atletas chinos y rusos, segundos y terceros clasificados, en un gesto que ha cobrado aún más fuerza, pues el matrimonio entre personas del mismo sexo no es todavía legal en ninguno de estos dos países.

El ganador olímpico, de 27 años, había conseguido un bronce en Río y otro en Londres: “Ser campeón olímpico después de cuatro intentos hace este momento extremadamente especial”. Y también ha tenido palabras para su hijo Robbie y su marido, el productor de cine Dustin Lance Black: “Ser padre ha sido el viaje más asombroso, el que me cambió la vida y no puedo esperar a verlos para darles un gran abrazo y poder celebrar este oro con ellos”.

