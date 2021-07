Después de haber vencido a Australia en el debut, Los Pumas cayeron derrotados ante Nueva Zelanda por 33 a 14 en el segundo encuentro. Así, les queda un partido más, ante Corea del Sur, para buscar un lugar en la siguiente fase del Rugby 7 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El equipo comandado por Santiago Gómez Cora arrancó el partido con el pie derecho gracias a un try de Marcos Moneta a los dos minutos de juego. Sin embargo, la respuesta del combinado oceánico no se hizo esperar y se fueron al descanso arriba por 14 a 7, gracias dos tries de Ngarohi McGarvey-Black y Sione Molia. El primero, además, aportó dos conversiones para irse arriba al descanso.

La segunda parte comenzó con una rápida contestación argentina, fruto de un try de Luciano González, convertido por Santiago Mare. Pero el combinado neozelandés se volvió a hacer fuerte con tres tries más (Joe Webber, Tim Mikkelson y William Warbrick) y una conversión para cerrar el partido 35 a 14.

«Me voy contento por el día, un poro triste por el último partido, pero fue un gran día. Tenemos una zona complicada, pero pudimos por lo menos ganarle a Australia, que es un rival directo. Mañana, con Corea, trataremos de buscar la clasificación a cuartos», sostuvo Marcos Moneta.

«Duele perder siempre, contra el que sea. Es un momento de análisis, de saber que jugamos contra el mejor y era medirnos. Les hicimos daños y después se trató de cuidar y pensar en cuartos de final, porque de mucho no servía quemar tantas cartas. Esto es estrategia, no es sólo ganar sino saber mostrar las cartas», añadió el entrenador, Santiago Gómez Cora.

Ahora, el próximo partido de Argentina será hoy mismo, a las 22, ante Corea del Sur para cerrar el Grupo A. Por lo pronto, Los Pumas se ubican en la segunda ubicación de la zona con cuatro unidades y todavía dependen de sí mismos para avanzar. Según el sistema de clasificación, pasan a la siguiente ronda los dos mejores equipos de cada grupo más los dos mejores terceros, mientras que el resto de los equipos jugarán los partidos necesarios para terminar de definir las posiciones finales.

Fuente: TyC Sports

C.P.-CP