Paso2021: con críticas al kirchnerismo, Martin Goerling presentó su lista de precandidatos a diputados nacionales

En la sede de calle Troazzi, en Posadas, Martín Goerling presentó en sociedad la lista de precandidatos a diputados nacionales que competirá, dentro de Juntos por El Cambio, en las elecciones Primeras Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo 12 de septiembre.

“Me acompaña Sandra Llamosas de Panambí, una gran militante de nuestro espacio y militante social. En tercer lugar, Gustavo Velázquez, joven de la ciudad de Oberá que fue candidato a Defensor del Pueblo en las últimas elecciones y representa a la juventud del Pro de Oberá y de toda la zona centro y con esta lista vamos a salir a expresar nuestras ideas al electorado misionero, para que nos tenga como opción”, expresó Goerling.

La nómina se completa con la docente Marcia Senguer; el productor Luis Staciuk de Los Helechos y la militante Mónica Cabrera.

Para el ex director ejecutivo de la Eby por Argentina, “en Juntos por El Cambio tenemos 5 listas y lo bueno de las PASO, es que nosotros vamos a utilizar esa herramienta. Todos los partidos que integramos Juntos por El Cambio ponen sus candidatos y propuestas y esa competencia es muy sana, porque la gente va a terminar eligiendo quién lo representa mejor”.

Goerling aclaró que “dentro de Juntos por El Cambio no hubo intento por llegar a un consenso, a una lista única. En cambio, del 6 de junio, que no teníamos PASO, tuvimos que hacer un esfuerzo de buscar una lista de consenso y lo logramos. Ahora cada uno armó su propuesta electoral pero dentro del Pro sí hubo un intento de buscar un consenso. Se tomó un mecanismo de votación para que haya un candidato único, en el que gané las dos veces la votación por eso estoy de candidato». Sin embargo, Goerling contó que “la otra lista, pese a perder, decidió también postularse y me parece bien, porque es el mecanismo de las PASO”.

La “otra lista”, como dijo Goerling en el lanzamiento, está encabezada por el montecarlense Wálter Kunz.

Durante la presentación en la sede de Juntos por El Cambio, Goerling criticó la actual gestión del kirchnerismo en el gobierno nacional y puso como ejemplo, “la postura del ministro de Educación de la Nación que sigue militando el cierre de las escuelas, sigue diciendo que no hay que abrirlas. Así no podemos tener una democracia y un país de esa naturaleza. Es inadmisible y todos sabemos el daño que hace la falta de educación. Esos son los debates que tenemos que ir a frenar en el Congreso y por eso esta elección es tan crucial”.

Insistió Goerling que las elecciones nacionales que se vienen, “son para evitar que el kirchnerismo obtenga la mayoría. Están a 7 bancas de obtener quórum propio y si eso sucede, va a ser terrible para nuestra república y nuestra democracia”.

