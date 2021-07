Cultura en Movimiento pasó el fin de semana por Garuhapé y dejó su marca con una interesante concurrencia a los talleres y excelentes shows de los talentos locales en el Camión Cultural.

Entre el sábado y el domingo, transcurrieron en Garuhapé cinco talleres de formación circunscriptos en el ciclo Cultura en Movimiento organizado por el Ministerio de Cultura en coordinación con la dirección de Cultura y Turismo local.

Además de las buenas condiciones climáticas imperantes, otro rasgo positivo que dejó el desarrollo de estas capacitaciones fue la nutrida participación de público de todas las edades.

Uno de los de mayor concurrencia fue «Gastronomía. Reconocimiento de hongos comestibles«, a cargo de Emanuel Grassi, director del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBIO). Esta propuesta tuvo lugar en el parador Tres de Mayo e incluyó la visita a pinares de la zona, donde los participantes incursionaron de manera práctica en la identificación y correcta extracción de hongos comestibles.

«Estoy muy contento por la concurrencia. Con este taller buscamos brindar herramientas para poder recolectar hongos de manera responsable y cuidadosa, es decir, para poder hacer uso de los hongos comestibles silvestres preservando los ambientes naturales a partir de una recolección sustentable» indicó el capacitador.

A cada participante, se le hizo entrega de una copia impresa y digital de la primera «Guía de bolsillo de hongos comestibles misioneros«, elaborada por el IMiBIO.

«Suele haber mucho miedo y desconocimiento en la gente con respecto a los hongos. Acá crecen mucho los comestibles, pero en mi caso, que soy productora y feriante, no tenía mucha certeza de cómo recolectar e identificarlos. Hoy me llevo un conocimiento muy importante para animarme a incluir a los hongos en mi producción de envasados» señaló Ana Lucía (46), una de las participantes.

Cultura en Movimiento: actividades que se desarrollaron en Garuhapé

Teñir naturalmente

En sincronía con la premisa de la utilización sustentable de recursos de la tierra, en la Escuela Nº 372 tuvo lugar el taller «Teñido con tintes naturales«, dictado por Victoria Yoguel.

«La Tierra Colorada tiene un poder y un potencial enorme. Existe una gama muy amplia de posibilidades para obtener las tintas y aplicarlas en diferentes soportes. En esto hay una conexión con los ciclos naturales, ya que además de tierra, se utilizan hojas, semillas. Esa es la conexión que busco transmitir en estos talleres» señaló Yoguel.

«Yo suelo pintar cuadros, y me gusta todo lo que tiene que ver con el arte plástico, pero nunca me había percatado de la posibilidad de generar tintas para trabajar en papel o tela. Me voy del taller con muchas ganas de empezar a trabajar en este arte» afirmó una de las participantes.

La danza como herramienta de encuentro con la sociedad

En el mismo establecimiento escolar, el domingo tuvo lugar el taller «Danza: hacia lo comunitario«, coordinado por la bailarina y coreógrafa Mónica Revinski.

Aquí, el trabajo surge de un concepto novedoso en materia de talleres de danza y expresión corporal en la provincia, que irrumpe a partir de una investigación de Aurelia Chillemi bailarina, psicóloga y profesora de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, que fuera maestra de Revinski.

«Como sucede con el teatro comunitario, la danza comunitaria abre un espacio y tiempo para el encuentro, y la propuesta artística gira en torno a la realidad concreta de ese grupo como comunidad. Esto también viene a romper con el preconcepto de que la danza es solo para gente que empezó a estudiar de muy pequeña, que es solo para virtuosos, sino que empieza a aparecer la danza como un derecho del ser humano y se contempla que la danza puede ser una herramienta de inclusión social y para la salud personal, y que se vincula con valores que tienen que ver con una sociedad mejor» explicó la tallerista.

La voz, herramienta teatral

Un día antes, y con un marcado componente lúdico, se llevó adelante el taller «La voz, herramienta para actores«.

Quien estuvo al frente fue la actriz y formadora Veroka Fedeli, ante una docena de participantes que además de incorporar herramientas para el hecho teatral, se divirtieron con el divertido esquema del taller.

«Sí, fue una doble alegría participar. Por un lado, por la información que nos llevamos, que para quienes estamos en contacto con el teatro es muy importante y enriquecedora. Y por otro lado, nos reímos mucho con las consignas. Estamos muy contentas que este tipo de propuestas lleguen a nuestro pueblo» expresó «Caty«, participante e integrante de una murga comunitaria local.

Un ensamble de lujo

Finalmente, músicos de Garuhapé y Puerto Rico, se acercaron en buen número a participar de «Creación y ensamble musical«, el taller brindado por Leandro Yahni y Darío Vega, ambos miembros del dúo Jugo de Tigre.

Al finalizar, los rostros de satisfacción mostraban con elocuencia lo vivido. «Tengo 14 años, soy de Puerto Rico y toco el saxo desde los 9. Me interesa el jazz y el blues. Gracias a este taller pude aprender varias cosas que no estaba teniendo en cuenta y que desde ahora puedo aplicar» afirmó Thomas Rossi, uno de los participantes más jóvenes de este taller.

Talento local en la plaza principal

Ya en la tarde del domingo, la plaza central del pueblo despedía al Camión Cultural a pura música cervecera y sertaneja, de la mano de Los Mágicos, Fernando Werlang, Rony Scherf y Sebastian Galeano, artistas que dieron cierre a una programación musical que había arrancado el viernes a puro rock con La Garuha, junto a la crew de La Supremacía Freestyle y su propuesta de rap, trap y «batalla de gallos«.

El sábado, el reggae acústico ganó la escena de la mano de Maira y Florencia, un dúo que encantó a la audiencia con sus covers de El Príncipe, Cultura Profética y Los Piojos, entre otros.

Esa misma noche, el Ballet Municipal Flor de Mi Tierra, presentó coreografías con ritmos regionales y marcó el debut ante el público del cuerpo de baile infanto juvenil. El cierre del show sabatino estuvo a cargo del grupo De Corazón, Camila Duarte, Liliana Lezcano y el arpista Hugo del Río.

Durante las tres veladas, emprendedores locales (gastronómicos y artesanos) ofrecieron sus productos en stands especialmente montados, mientras que también se dispuso un puesto de vacunación contra el COVID-19 para mayores de 18 años sin enfermedades.

«Esto nunca había sucedido en nuestro pueblo. Nos sentimos muy agradecidos por la presencia del Camión Cultural, que dio la posibilidad a nuestros artistas de encontrarse con el público en estos momentos tan difíciles, y también de participar de talleres que dejan útiles enseñanzas y motivaciones. Todo salió muy bien y eso nos llena de satisfacción» expresó el intendente de Garuhapé Gerardo Schmied, quien, junto a la directora de Cultura municipal, Marta Ortellado, articularon con el Ministerio de Cultura para que nuevamente, Cultura en Movimiento haya pasado por una localidad misionera sembrando arte y buenos momentos, siempre con los protocolos necesarios y los mayores cuidados acordes a estos tiempos.

DO-CP