Brianna: Una historia pequeñita

Brianna salió de Venezuela con apenas 2 años de edad, a su familia lo que le abundaba para la fecha de salida eran inseguridades. Además de los peligros de la ruta, en el 2018 la frontera Venezuela-Brasil, representaba una tortura psicológica y para los migrantes sin documentos era doblemente difícil.

Brianna solo tenía partida de nacimiento para gozar los derechos ciudadanos, este documento, si bien estaba legalizado y apostillado, no sirve como documento de identidad, pues solo demuestra el vínculo filiatorio.

Con protocolo de refugio lograron atravesar Brasil, el siguiente punto neurálgico era Brasil– Argentina, con solo el estatus que le otorgaba un documento precario de identidad que tenía el padre y mucha bondad de quienes entonces los recibieron, lograron ingresar.

Argentina es de brazos abiertos, pero las leyes son las leyes y los procesos administrativos que derivan de ellas representan a veces fuertes dificultades.

Sin poder iniciarle conseguirle un documento de identificación como las personas que vienen identificadas, se inició un protocolo de refugio, en el 2019 la disposición 520 permitió que las personas chiquitas como Brianna, con partida de nacimiento pudieran ingresar al país, y más de 30.000 ingresaron, la disposición resolvía la entrada, pero no la regularización, sin embargo, a Brianna se le permitió obtener un documento precario de radicación, con pocas expectativas de que le dieran su DNI

En el 2017 al umbral del viaje fuera del Venezuela, se intentó obtener un pasaporte para Brianna, aunque comenzaron el procedimiento, tomaron todos los datos necesarios y el sistema decía que estaba para impresión, el pasaporte nunca fue emitido.

En el 2020 el pasaporte fue impreso y se recibieron las notificaciones por vía electrónica, sin embargo, las personas que tenían la posibilidad de retirarlos, le fueron requerido s 2.000 dólares y en un segundo momento 2500, esta cantidad no es fácil conseguir por lo que las esperanzas debían buscar otros puntos de apoyo.

En su primer año de escolarización en Argentina, la maestra con su tono cariñoso, le comentaba a la madre de Brianna lo importante de tener el documento de identidad, la madre no solo lo sabía por saber, si no por el sabor amargo de no tener documento de identidad válido para los sistemas y algunas personas, sabe que no puedes acceder a cosas básicas que dependen del documento de identidad.

Es maravilloso decir yo soy y poder demostrarlo, cuando eso no sucede en muchos casos y a veces con mucho sufrimiento no eres nadie, y la que nadie es, nada vale y en cada situación es vulnerada gravemente, en una sociedad con estado de derecho esto es inadmisible

Este año la Disposición DI-2021-1891 Concede residencia TEMPORARIA en el país por el término de VEINTICUATRO (24) meses.

Probablemente aplica el criterio que las dificultades administrativas para obtención del documento en Venezuela habrán desaparecido en ese lapso, que los excesivos cobros por la obtención de documentos dejan de existir y aplicarán consideraciones necesarias para facilitar la identidad de las personas; en realidad es un buen deseo, las barreras administrativas y jurídicas para activar los derechos, están vigentes y siguen siendo expulsores de personas.

Los derechos están subordinados a la cancelación de altas sumas que para las personas que luchan por el sustento diario, es imposible el acceso, aunado a la existencia de procesos administrativos diseñados como barreras, o lo que es peor, el tener que financiar la voluntad de algunas personas que descubrieron en las barreras administrativas y jurídicas una industria turbia, fuera de la justicia y un estado de derecho ausente.

Brianna tendrá dos años con la posibilidad de activar todos sus derechos ciudadanos, luego de eso, si no se han resuelto las barreras administrativas y otras del país de origen para obtener su identidad, o Argentina no dispone de otros mecanismos de solución, volverán la preocupaciones y los problemas propios de no poder activar los derechos ciudadanos que finamente fueron establecidos en varias constituciones, leyes y los derechos humanos, trillados en convenciones y cumbres pero aún en pausa en la realidad de muchas personas, para muchas personas que fueron obligadas a dejar su lugar de origen.

José León Toro Mejias

Licenciado en Educación

Presidente fundador de la Organización de Apoyo al Migrante Arepa Viva y conductor del espacio radial Migrantes.

AR-CP