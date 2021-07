Periodista asesinado | Fue a comprar dólares para irse del país y lo mataron en un barrio de la ciudad de Mendoza

Entre lágrimas y sin consuelo, Julieta Peralta, la novia del periodista asesinado en Mendoza, Luziano Moreno, en un hecho ocurrido este jueves en el Barrio Bombal de la capital mendocina en un intento de robo, contó cuáles eran los sueños que tenían de irse del país y pidió por justicia.

Luziano Moreno fue asesinado por la persona a la cual le iba a cambiar el dinero. El criminal fue detenido con el cadáver dentro de su auto.

“El Lucho era un ser muy especial, muy bueno, lleno de bondad. Te entregaba todo, la vida, es eso lo que hizo conmigo. Me dio todo, todo lo mejor de él me lo dio”, comenzó a describirlo entre lágrimas en declaraciones en Canal 9 Televida.

Luego se refirió al asesino Pablo Rivas, que este viernes fue imputado por la fiscal Claudia Ríos por homicidio criminis causa: “Por qué me sacó a la persona que más quería, me la arrebató, no le importó nada. Espero que la Justicia actúe”.

La joven relató que el sueño que tenían junto a Lucho era irse a vivir fuera del país para emprender una nueva vida. “Nosotros teníamos planeado irnos a España y me arrebató todos los sueños que tenía con él, por plata. Luziano cuando tenías un problema o necesitabas algo, él te daba todo lo que tenía para ayudarte. Todo el mundo lo amaba porque era lo más bueno que podía existir”, dijo Julieta.

El hecho

Tal y como pudieron reconstruir los peritos, durante la tarde de este jueves Moreno y Rivas se reunieron para realizar una transacción de compra venta de dólares en el barrio capitalino de Bombal. Testigos avisaron a la Policía sobre una situación de pelea en el interior del auto.

Tras el ataque, cuyo motivo está en investigación, Rivas se fue del lugar pero sería detenido instantes después en el VW Fox en el que circulaba con el cadáver de la víctima, en las inmediaciones de calle Perón de Godoy Cruz.

En el interior del auto encontraron también un bolso con dinero, unos 4 millones de pesos que supuestamente eran para comprarle dólares al ahora imputado.

“Necesitábamos bastante plata para irnos y lo obtuvimos, pero nunca me imaginé que iba a terminar así. No hay palabras, siento un dolor que es inexplicable y espero que se haga justicia porque en este país no funciona. Así hay un montón de Luzianos, no sé que esperan que sigan matando a la gente, así sin nada”, sentenció Julieta.

Imputación

La fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, confirmó a Mendoza Post que lo imputó por el delito de Homicidio Criminis Causa por lo que de ser hallado culpable por la Justicia, podría tener la pena máxima, prisión perpetua.

Por ahora esa es la calificación y si se mantiene, podría tener pena perpetua que está establecido en el Artículo 80 inciso 7 del Código Penal que el delito se hace “para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito”.

(Mendoza Post)

