Canasta Básica | Nelson Lukoski, de la Asociación de Almaceneros de Posadas, consideró que en góndola la inflación del último mes fue superior al 3,6 por ciento en algunos productos

En este último mes la canasta básica en el país aumentó un 3,6% promediando todos los productos que se adquieren día a día en las góndolas de los supermercados. El comerciante de Posadas , integrante de la Asociación de Almaceneros, Nelson Lukoski, consideró que en góndolas y en algunos productos, el aumento de precios supera el 5 por ciento, como en el caso de la leche y llega hasta 7 y 8 por ciento en otros productos, como el arroz.

Nelson Lukoski – Misiones Cuatro

“La misma preocupación que tienen los clientes hoy en día también la tenemos nosotros los comerciantes, porque esto es para preocuparse”, exclamó Lukoski.

Añadió: “Hoy, en los mercados, pagar con tarjeta de débito o crédito se volvió muy frecuente en determinados compradores, ya que el 80% de las ventas están bancarizadas. Exceptuándose aquellas personas que no disponen de tarjetas bancarias o solo cuentan con la tarjeta alimentar y algo de efectivo. Sin ir más lejos, los que se ven más influenciados en esta subida son los clientes que cobran semanal o quincenal que no disponen de otros métodos de pago que no sea dinero en efectivo y tienen que mirar los precios cuidadosamente, ya que se encuentran yendo al super cada 15 días y en cada ocasión se topan con un aumento en productos”.

El comerciante a su vez comentó que el año pasado los aumentos eran bimestrales o trimestrales y comparando con la actualidad, los aumentos ocurren todos los meses “para la reposición, si no estas actualizado, terminás perdiendo”, expresó.

Entre otras particularidades que notó, dijo que los clientes dejan de comprar sus marcas preferidas y optan por una segunda marca, en la mayoría de los casos. Muchas veces cuando se está por realizar el pago de todos los productos deseados a veces se suele dejar a un lado algunos porque no alcanza. Y “esto es lamentable”, dijo Lukoski. Entre las distintas mercaderías aproximadamente se ha generado un aumento desde el 6% hasta un 10% desde fin de año, según consideró.

En cuanto a la carne, sostuvo que “no hubo una baja de precios y ni hablar de los precios cuidados, estos no han tenido lugar en Misiones, por lo tanto, los cortes salen lo mismo que hace 3 meses. Sin embargo, los consumidores tuvieron que optar por otras alternativas en la semana, como el pollo, con varias ofertas de cortes y el cerdo”.

Las verduras por su parte, son productos de estación, esto quiere decir que cambian los precios todo el tiempo. Cuando hay escasez de determinada fruta, el precio se eleva y cuando la producción aumenta bajan los precios. “Hoy se venden un montón de naranjas y mandarinas porque estamos en temporada y se dejó de consumir la pera o la manzana”.

En líneas generales, los aumentos fueron del 5% por mes en la mayoría de los productos, algunos superando esta barrera, en la canasta básica el último mes aumento un 3,6% en harinas y azúcares, en los arroces un 8%.

Los lácteos desde fin de año vienen con un aumento mensual del 5%, el queso principalmente aumentó entre un 30% y un 40%. “Los yogures bajaron por el invierno y hay poco consumo, luego volverán a subir”, anticipa. Los aceites no tienen un precio fijo como en el caso de Buenos Aires, si bien se mantiene en $200 pesos en las góndolas.

