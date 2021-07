En su paso por Misiones esta semana, la directora del Estudio Integral de Danzas Wings y fundadora de International Sambawings en Resistencia, Chaco, realizó una gira por San Ignacio, Jardín América, Iguazú y cerró en Posadas este sábado en Quality Dance Move Estudio que dirige el profesor Claudio Benitez, un referente del Samba y director del Ballet Afro Samba en la provincia, donde organizaron dos clases técnicas, cargadas de energía y aprendizaje.

Esta semana se movilizó la comunidad de la cultura de la danza Afro-brasileña en Misiones con la presencia de la Profesora Gabriela Ceballos, una referente nacional e internacional en esta danza sin fronteras. Desde el martes realizó una gira enfocada a capacitaciones de técnica de Samba no Pé y Carnaval, recorriendo academias de San Ignacio, Jardín América, Puerto Iguazú, y cerrando sus actividades este fin de semana en Posadas.

La profesional del Samba es oriunda de Resistencia, Chaco, donde reside hasta la actualidad y desde dónde inicio su carrera y vocación de bailarina. Hace casi 11 años dirige el Estudio Integral de Danzas Wings y es fundadora del International Sambawings en Resistencia, que en junio celebró su primer año de creación del Profesorado del Samba.

La bailarina de 32 años, dialogó con Misiones Online sobre la vocación por su carrera y su pasión por la cultura Afro-brasileña.

Los orígenes de estos ritmos se remontan a la época de los imperialismos colonizadores europeos, cuando millones de personas, procedentes de los diferentes pueblos y etnias que habitaban la costa oeste africana, fueron capturadas y llevadas a Brasil, entre otros lugares de lo que se consideraba el nuevo mundo en la época por los colonizadores portugueses, como esclavos o mano de obra para las plantaciones de cacao, caña de azúcar, algodón y café, trasladando consigo sus costumbres y su cultura. Es una danza que trae el espíritu de los luchadores, como forma de resistencia, y que responde a una revolución social.

Gabriela comenzó estudiando esta danza en distintos lugares de Resistencia, hasta que decidió mejorar técnicas y estilos en Buenos Aires y tiempo después comenzó a traer maestros de Brasil del rubro del Samba para perfeccionar su estilo. “El participar de clases internacionales, de asistir a eventos, el tomar cursos más avanzados en Bahiana, San Pablo y Río de Janeiro, es lo que me fue formando cada vez más como bailarina y profesora. Hoy es mi vocación y profesión, con el Estudio Integral de Danzas Wings -que vendría a abarcar a todas las disciplinas dentro del Samba- y la fundación de International Sambawings para el Profesorado del Samba, como un proyecto de formación de estudiantes”, explicó.

El programa de estudio fue creado por Ceballos, donde incluyó en el dictado la formación de la cultura Afro-brasilera, el idioma portugués, danzas de matriz del Samba, preparación para el carnaval de Brasil, e intercambios para participar de los carnavales. “Entre ellos, incluimos el próximo Carnaval 2022 de Río de Janeiro donde tenemos confirmada nuestra participación”, adelantó la bailarina.

Una cultura sin fronteras

Gabriela recuerda que el inicio de su fuerte conexión con esta danza brasileña comenzó en 2004, cuando participó de los carnavales de Corrientes. “Creo que llegué a descubrirme y encontrarme conmigo misma con esta danza, porque encontré mi vocación, además de mi profesión. El Samba fue lo que me rescató, me salvó en muchos sentidos. Hay una frase célebre en esta cultura que dice “Salve o Samba”, haciendo referencia a una forma de elevación, de alabanza. Es como decir ¡Viva el Samba!”.

De esta forma, la bailarina consideró que “la danza es lo que me salvó y me salva constantemente. De hecho, a través de estos años con la pandemia pude continuar mi actividad gracias al Samba. En otros aspectos de mi vida, permitió encontrarme con personas que conectaron y activaron en mi persona situaciones y sentidos para mi vida y mi ser, que me permitieron ver el poder que cada uno tiene”, expresó.

Extendiéndose sobre lo profunda de esta cultura, que representa la ancestralidad, la danza, la lucha social, la revolución, indicó que “si bien todos vemos del Samba como un despliegue de color, alegría y felicidad, en realidad es una danza que tiene una carga emotiva muy fuerte desde su raíz, origen, e historia cultural. Todo esto es lo que lo hace más fuerte, y que genere en su arte un mensaje que trasciende. Trasciende pantallas, trasciende fronteras, trasciende energías de todo tipo”, concluyó.

Es así que con el Samba encontró su estilo de vida, porque se dedica a enseñar todas las danzas que abraza la cultura Afro-brasilera. “Desde que desarrollé el profesorado de estudio de formación de instructores del Samba, me dedico arduamente a la enseñanza de la cultura de todas las danzas brasileras. Lo realizo en forma virtual y en forma presencial, algo también que pude hacerlo incluso en la pandemia”, explicó la profesora.

Profesionalizar la danza del Samba

Cuando se habla de enseñar y profesionalizar el Samba, Ceballos indicó que en su programa de estudio buscó crear un espacio de formación de las técnicas de este estilo de danzas y sus orígenes. “Logramos sistematizar una danza que no se encontraba en ningún lado. Siempre, quienes inician el Samba, lo hacen por imitación, por repetición o por una costumbre, como surgen las danzas tradicionales o folklóricas de cada pueblo o región. Por ello, decidí trabajar en la creación de un contenido de formación, que además en forma constante se está actualizando. Hay que incorporar nuevas herramientas que observo vienen a ampliar o complementar la formación desde el contenido teórico, técnico o cultural en líneas generales”, agregó.

En cuanto al sistema de estudio en International Sambawings, tienen en cuenta el contexto, la historia Afro-brasilera, y también dictan contenido de cultura del idioma portugués, aspecto técnicos, dentro de lo que incluye la formación de danza de matriz (capoeira, danzas bahianas, etcétera) y todo lo que seria los distintos géneros del Samba, hasta llegar al carnaval en su máxima expresión en Rio de Janeiro.

“Hay toda una preparación técnica y psico-física para mantener la resistencia, generar un entrenamiento de respiración y conexión en líneas generales con todo lo que hace al fundamento de la danza. A su vez, los estudiantes tienen formación en instrumentos de percusión, ritmologia (lenguaje rítmico musical), antropología de la danza, entre otros temas que hacen al conocimiento de referencia de esta cultura y religión, que están íntimamente ligadas”, explicó Ceballos.

Tras finalizar su gira con la capacitación dictada en Posadas este sábado en la academia Quality Dance Move Estudio que dirige el profesor Claudio Benitez, un referente del Samba y director del Ballet Afro Samba en la provincia, la bailarina chaqueña concluyó que de su paso por Misiones se lleva “una experiencia maravillosa» ante la demostración de tanto amor que se vio reflejado en esta cultura que trasciende fronteras.

«Queda en adelante el compromiso de volver y continuar haciendo este camino de formación. Por otra parte, a los participantes del curso los convoque a formar parte del “Ala de Passistas” de International Sambawings que desfilará en el Carnaval de Río de Janeiro en el 2022”, concluyó.

