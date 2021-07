Tokio 2020 | Agenda de los Juegos Olímpicos de este fin de semana y resultados

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se desarrollan desde el 23 de julio y hasta el 8 de agosto. La competencia cuenta con la participación de 205 países -casi todos los reconocidos por el Comité Olímpico Internacional-, entre ellos Argentina, que será representada por 177 atletas. A continuación, la agenda con lo más importante de hoy, sábado 24 de julio, y todo lo que dejó la actividad del viernes 23.

Calendario y resultados de los argentinos del sábado 24 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

00.15 Hockey masculino: Argentina vs. España – Los Leones igualaron 1-1 en un final caliente

01.16 Taekwondo masculino: Lucas Guzmán – Perdió con el italiano Vito Dell’ Aquila e irá en busca de la medalla de bronce

02.20 Vóley masculino: Argentina vs. Rusia – El combinado albiceleste cayó 3-1 ante el ROC

Tenis, doble masculino: Horacio Zeballos y Andrés Molteni vs. Jamie Murray y Neal Skupski (GBR) / Primera ronda – La dupla argentina cayó 7-6, 4-6 y 11-13 frente a los británicos.

07.30 Tenis de mesa: Gastón Alto vs. Alvaro Robles (ESP) / Primera ronda

06.18 Boxeo masculino: Mirco Cuello vs. Hamsat Shadalov (ALE) / Dieciseisavos de final 52 – 57 kg – El púgil argentino venció en las tarjetas al alemán y avanzó a octavos

07.30 Boxeo masculino: Brian Arregui vs. Delante Johnson (USA) / Dieciseisavos de final 63-69 kg

08.05 Natación: Virginia Bardach / Eliminatorias 400 medley

08.15 Tenis de mesa: Horacio Cifuentes vs. Yoshua Shing (VAN) / Primera ronda

19.00 Surf masculino: Leandro Usuna / Ronda 1 y 2

21.00 Tiro: Melisa Gil y Federico Gil / Skeet

22.00 Gimnasia artística femenina: Abigail Magistrati / clasificación

22.20 Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro / repechaje scull doble ligero

23.00 Vóley femenino: Argentina vs. Estados Unidos

Más del cronograma del sábado 24 de julio en Tokio 2020

El sábado 24 comenzará a la mañana con mucha actividad en la natación, que esa misma noche entregará sus primeras medallas, entre ellas la de 400 medley femenino, categoría en la que participa Virginia Bardach.

Además, a partir de las 5 se disputarán las finales del judo -48, categoría en la que participa Paula Pareto.

Por otra parte, a la tarde harán sus presentaciones olímpicas el skateboarding y el surf, dos de los nuevos -y más esperados- deportes de los JJOO de Tokio 2020.

En tenis hará su presentación el serbio Novak Djokovic, que antes de los Juegos tuvo un divertido intercambio con Juan Martín Del Potro, su verdugo olímpico. Será por la madrugada ante el boliviano Hugo Dellien.

Juegos Olímpicos de Tokio 2020: resultados de los argentinos, el viernes 23 de julio

08.00 Ceremonia de apertura

20.30 Tiro: Fernanda Russo / clasificación carabina 10m – Finalizó 40° y no logró la clasificación a la final

22.00 Voley de playa: Azaad/Capogrosso vs Alison/Alvaro F. (BRA) – Victoria de la dupla brasileña por 2-0 (21-16 y 21-17)

22.40 Handball masculino: Argentina vs. Francia – Derrota de los Gladiadores ante el combinado europeo por 33 a 27

22.50 Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro / scull doble ligero – Finalizaron en el puesto 6° de su primera regata y volverán a competir por la repesca, el sábado 24 desde las 22.20

23.00 Judo femenino: Paula Pareto / Eliminatorias -48kg – Cayó ante la portuguesa Costa, se despidió de Tokio 2020 y le puso fin a su notable carrera

23.00 Voley de playa: Gallay/Pereyra vs Agatha/Duda (BRA) – La dupla brasileña se quedó con la victoria por 2-0 (21-19 y 21-11)

23.00 Ciclismo en ruta: Eduardo Sepúlveda

23.00 Tenis, doble masculino: Facundo Bagnis y Diego Schwartzman (ARG) vs. Kevin Krawietz y Tim Puetz (GER) – Derrota de los argentinos frente a la dupla alemana por 2-0 (6-2 y 6-1)

Más del cronograma del viernes 23 de julio en Tokio 2020

El viernes 23 por la noche de Argentina hizo su debut olímpico el básquet 3×3, una de las nuevas disciplinas que se incorporarán a los JJOO en Tokio 2020. Además, en el handball masculino se vieron las caras Brasil y Noruega (24-27), dos rivales directos de los Gladiadores.

Las medallas de los Juegos Olímpicos del viernes 23 y sábado 24 de julio

Ciclismo en ruta masculino

Levantamiento de pesas femenino -49kg

Natación: 400m medley masculino y femenino, 400m libre masculino,

Taekwondo -49 femenino y -58 masculino

Tiro: carabina 10m

Tiro con arco: equipos mixtos

Domingo 25 de julio

00.05 Vela: RS:X – Francisco Saubidet / carrera 01

00.05 Vela: Laser radial – Lucía Falasca / carrera 01

00.05 Vela: RS:X – windsurf masculino / carrera 02

00.05 Vela: Laser radial / carrera 02

00.05 Vela: RS:X – windsurf masculino / carrera 03

00.15 Hockey: Argentina vs. Nueva Zelanda (Leonas)

02.35 Vela: Laser – Francisco Guaragna / carrera 01

03.05 Vela: RS:X – femenino: Celia Tejerina / carrera 01

03.05 Vela: Laser / carrera 02

03.05 Vela: RS:X – femenino / carrera 02

03.05 Vela: RS:X – femenino / carrera 03

03.10 Gimnasia artística: Abigail Magistrati / clasificación

04.30 Fútbol: Argentina vs. Egipto

07.00 Hockey: Argentina vs. Japón (Leones)

07.59 Natación: Julia Sebastián / Eliminatorias 100m pecho

08.20 Gimnasia artística: Abigail Magistrati / clasificación

08.39 Natación: Delfina Pignatiello / Eliminatorias 400 libre

19.00 Surf: Leandro Usuna / Ronda 3

21.00 Esgrima: Belén Pérez Maurice / Sable tabla de 64

22.00 Tiro: Melisa Gil y Federico Gil / Skeet

22.30 Rugby 7: Argentina vs Australia

22.40 Handball: Argentina vs. Alemania

