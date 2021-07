Tokio 2020 | El adiós a una leyenda: el pasillo de honor que la delegación argentina le preparó a Paula Pareto en la Villa Olímpica

Paula Pareto ya es parte de la historia grande del deporte argentino. Sus méritos exceden las medallas que obtuvo o las grandes actuaciones en cada evento importante de judo. El aporte de la Peque trasciende cualquier tipo de éxito en el tatami y un fiel ejemplo de esa afirmación es el emocionante reconocimiento que sus compañeros argentinos le prepararon tras su última presentación en el deporte de elite.

La judoca, que cayó en el repechaje por la medalla de bronce ante la portuguesa Catarina Costa, anunció oficialmente que no seguirá compitiendo tras esta actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio y los atletas que están en la Villa Olímpica la esperaron con una sorpresa. La ganadora del oro en Río de Janeiro 2016 arribó a la concentración de los atletas con su valija e inmediatamente empezó a escuchar la ovación.

El “olé, olé, olé, Peque, peque” retumbó desde todos los costados del lugar al mismo tiempo que los deportistas argentinos le abrieron un pasillo para que ella ingrese al lugar entre aplausos, cánticos y abrazos. Pareto no pudo ocultar su emoción saludó a uno por uno con un choque de palmas y hasta se fundió en un profundo abrazo con algunos de ellos.

Una de las más emocionadas fue la esgrimista Belén Pérez Maurice, quien se escuchó que le dijo “te quiero mucho” al mismo tiempo que el abrazo entre ambas se extendía por varios segundos. “Agradezco al deporte haber conocido a tan gran deportista y mucho mejor persona. ¡Sos nuestro orgullo y ejemplo. ¡Te quiero Pau!”, escribió Pérez Maurice en su Instagram tras compartir el video del momento. “¡Gracias amiga! El mismo sentimiento y admiración a vos. Agradezco al deporte que me dio la oportunidad de conocerte”, le devolvió Pareto en los comentarios.

“Estoy contenta hasta dónde llegué. La verdad que no pensaba llegar a estos Juegos. Espero que lo hayan disfrutado hoy y todos estos años porque esta fui mi última competencia nacional, internacional y en la vida”, había dicho Pareto minutos después de la derrota que le significó un diploma olímpico que se une a sus otros logros junto con la medalla dorada de Río 2016 y el bronce en Beijing 2008. “En verdad, fue dentro de todo bueno. No me veía compitiendo en estos Juegos. Creo que fui fiel a mis principios de dar todo, hasta la última gota, no dejar nada”, agregó.

