Se espera que el próximo 7 de agosto comience a rodar la pelota en Misiones con el arranque de la Liga Posadeña, después de más de un año y seis meses de párate e idas y vueltas tras la pandemia del coronavirus.

Con estrictos protocolos de bioseguridad los entrenamientos de los clubes prosiguieron a lo largo del año pasado y continúan haciéndolo esperando por la vuelta de la actividad oficial. Solamente falta una firma para que comience a rodar la pelota en Misiones. De acuerdo a lo informado por los dirigentes, luego de reuniones con autoridades provinciales, el inicio de la Liga Posadeña se dará el primer fin de semana de agosto.



El problema principal que atraviesa el mundo entero es en cuanto a la cuestión sanitaria y eso conlleva también a un golpe bajo en la economía, pero eso no es un inconveniente para que los amantes del fútbol continúen su marcha y es por ello que en Posadas se lanzó el proyecto de un nuevo club, con muchos sueños y ganas de salir adelante.

El Club Social, Cultural y Deportivo Atlético Acapulco sería la futura y última incorporación a la Liga Posadeña. Un club con más de 40 años de historia, ubicado a las afueras de la capital misionera, en diagonal al barrio Itaembé Guazú y a pocos metros del Parque de la Ciudad.

Su presidente Carlos Casals acompañado del subsecretario de la comisión directiva Emanuel Dabrowski estuvo en los estudios de Misiones Online Tv y dieron a conocer en exclusiva este nuevo proyecto que vino para quedarse. Como principal objetivo a corto plazo es poder participar de este inicio de la Liga Posadeña.

El proyecto se inicio hace aproximadamente dos o tres meses, pero la idea estuvo desde siempre. “Estamos viviendo una situación muy difícil que es la pandemia y por ello el trabajo privado como es el caso del Club Acapulco se fue disminuyendo, se pararon muchas actividades y no podíamos continuar así, tenemos que buscar soluciones a las necesidades que estamos teniendo hoy en día”.

Así surge la idea de poner en funcionamiento una asociación de fútbol y utilizar las instalaciones propias de Acapulco para dar vida al nuevo club Social, Cultural y Deportivo. De a poco y sin apuro es el slogan de la comisión directiva y es por ello que incitan a los posadeños a formar parte de esta iniciativa, que vino para quedarse.

“Buscamos un club social para que podamos abarcar y ayudar a toda la gente que necesita, no solamente a la gente que está alrededor del club, sino a toda la población posadeña”. El deporte une a las personas y que mejor que el fútbol que por excelencia forma parte de la pasión de multitudes. “Buscamos una solución en el fútbol”.

El entusiasmo por el deporte y más que nada por el fútbol trasciende fronteras. No existen enemigos, la pasión por la camiseta conlleva a estrecharse en abrazos hasta con personas desconocidas, cosa que se extraña un poco. Todo tiene solución, la guerra contra el coronavirus la ganamos entre todos.

Como toda planificación, se arranca desde abajo, de 0, de ahí depende el entusiasmo, las ganas propias de progresar y salir adelante. “Lo que venimos buscando es la pasión de toda la gente y de los muchachos que quieran jugar al fútbol, el próximo martes va a haber una prueba de jugadores para mayores de 18 años para la primera y reserva del club, alrededor de las 14 horas en el club Atlético Acapulco”.

La cuestión económica pelea frente a frente a la sanitaria, los clubes dentro de la provincia dependen fielmente de los ingresos para poder sostenerse en lo deportivo. Crucero del Norte o Guaraní Antonio Franco son los equipos que mayor trascendencia tienen en Misiones y es por ello que cuentan con gran cantidad de asociados lo que les permite seguir con sus actividades casi normalmente. Pero esta no es la realidad del resto, cuyos principales ingresos son el dinero que se recauda con la entrada a la cancha los fines de semana, cuestión que hasta el momento no abría fecha para la vuelta del público a los estadios.

“Primero y primordial lo que necesitamos y estamos buscando son sponsors, estamos hablando con varias entidades tanto privadas como públicas, para poder darle vida a este proyecto. El problema principal luego de la salud es la economía, es por eso que invitamos a toda la sociedad posadeña que quiera unirse al club, que quiera participar y asociarse, van a estar bienvenidos siempre”.

El día martes 27 de julio se estarán realizando pruebas a chicos mayores de 18 años en las instalaciones del Club Acapulco, frente a Itaembé Guazú. Si recurre mucha cantidad de gente no solamente el martes se van a realizar las pruebas, sino que se va a continuar los días posteriores y necesarios para que no haya aglomeración de personas. “Nosotros priorizamos como club la salud de las personas”.

Una gran iniciativa por parte de la comisión directiva del club, comandada por su presidente e impulsor Carlos Casals, es que el día que se realicen las pruebas de los jugadores van a haber vacunatorios en el predio para así toda persona mayor de 18 años que no esté vacunada y quiera, podrá hacerlo. “Quiero agradecerle al doctor Carlos Báez, a quien le solicite si habría alguna posibilidad de que haya un vacunatorio contra el covid-19 el día en que se realicen las pruebas y el ha dado todo el acompañamiento para que así pueda serlo. Todos los chicos que no estén inmunizados y vayan a probarse en el club, van a poder vacunarse”.

Otro dato no menor es la presencia de gran cantidad de jóvenes dentro de la comisión directiva, quienes por ahí no tienen tanta experiencia en los negocios pero si muchas ganas de progresar y salir adelante, trabajando o estudiando pero siempre con la mirada a futuro. “Lo que nosotros buscamos es juntar a la juventud en un trabajo a futuro. La gente que me acompaña y que forma parte de la comisión directiva es de mi total confianza, la mayoría son jóvenes de 20 años que van a ser profesionales dentro de muy poco y yo veo las ganas y el ímpetu que tienen para salir adelante, hay que apostar y dar lugar a la juventud, es por ello que contamos con muchos jóvenes dentro de este proyecto”.

Entre un 80 y un 90% el proyecto lo conforman jóvenes menores de 30 años que, nunca fueron dirigentes pero se están animando a dar sus primeros pasos desde otro rubro en lo deportivo. “Nos estamos animando a formar parte de este nuevo mundo que no conocemos. Siempre seguimos el futbol desde la pasión, ahora nos toca mirarlo desde otro lugar. Hasta la primera división del futbol argentino no vamos a parar”.

Los días pasan y la vuelta de la redonda esta cada vez más cerca. El próximo 7 de agosto comienza la Primera División de la Liga Posadeña y, el próximo fin de semana, 14 de agosto, las otras categorías. “Estuvimos en contacto con varios técnicos, a través del consejo de futbol a cargo de Carlos Hermosilla, el va a estar presenta en la prueba de jugadores. Vamos a elegir el elegir al mejor DT, para tener el mejor plantel y cuerpo técnico posible”.

Luego de las pruebas de jugadores que se realizaran la próxima semana, conformaran un plantel de primera división y reserva de entre 40 y 50 jóvenes. Además a largo plazo se comenzará con las divisiones inferiores, a través de una escuelita de formación de jugadores. “Estos chicos menores de edad no van a poder competir todavía porque no está permitido, debido a que aún no se pudieron vacunar”.

El club cuenta con dos canchas de fútbol, una de 11 jugadores y otra de 9, que van a estar a plena disposición tanto de las pruebas como de los futuros entrenamientos de los jugadores que formen parte del plantel. Aún no se podrá jugar de local en Acapulco debido a que restan cumplir una serie de requisitos que pide la Liga Posadeña. “La semana que viene tenemos que presentar la nota para confirmar nuestra participación, esperando así que el primero de agosto que es cuando se expide el Ministerio de Salud y determinen si se va a poder llevar a cabo el torneo”.

De acuerdo al certamen en sí, el presidente de la Liga Posadeña Nelson Castelli, contó que el campeonato estará dividido en tres zonas; una del interior. En las zonas capitales habrá 5 equipos y la zona interior tendrá 4 equipos. La idea es que los partidos se jueguen en un principio a doble jornada en un mismo estadio. “Desde la liga se informó que los partidos serian en cancha neutral, no van a haber locales y se dividen los gastos de manera igual para todos, eso facilita a muchos clubes como los nuestros que no tienen la cancha en condiciones para que puedan jugar sin inconvenientes”.

Los chicos no se conforman con poco y es por eso que quieren empezar a construir un estadio dentro de las instalaciones del Club Acapulco. “Mañana nos reuniremos con el arquitecto que va a plasmar nuestro diseño que tenemos en el lugar, queremos arrancar con una cancha de futbol y un estadio con tribunas y vestuario, pero sabemos que es un proceso largo que lleva tiempo, pero no nos achicamos, tenemos que llevarle para adelante”.

Por último, Casals agradeció al Club Crucero del Norte y a su presidente Dardo Romero por recibirlos esta semana y brindarles todo su apoyo en esta gran iniciativa. “También queremos agradecer a la Subsecretaria de Deporte Noelia Leiria que también nos está dando un gran apoyo. Nosotros los jóvenes vamos hacer que la sociedad sienta el club como propio”.

Para inscribirse en las pruebas de jugadores contactarse a través del instagram del club @club_atletico_acapulco o por teléfono celular al 3764767343.

SH-EP