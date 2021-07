En Boca juegan al misterio: ¿No se presenta o juega con los pibes?

Los hinchas de Boca Juniors todavía no saben si el equipo jugará ante Banfield y en el club todavía juegan al misterio. El partido está pactado para las 20.15 en el Florencio Sola y la orden de la Liga Profesional es que el encuentro se tiene que llevar a cabo

Después de varios idas y vueltas y cruces de comunicados con la Liga Profesional de Fútbol, en Boca todavía reina la duda respecto de si el equipo se presentará o no a jugar el partido ante Banfield. Es que la imposibilidad de establecer un corredor sanitario para usar a los titulares abrió un manto de dudas que se magnifica con dos indicios contradictorios por parte del club.

El indicio que parece presumir que Boca no se presentará a jugar es que el club no publicó en sus redes sociales el tradicional mensaje de: «¡Hoy juega Boca!». Es que ese mensaje se publica al comienzo del día en que el Xeneize disputa sus partidos. Las 00.01 llegaron y el mensaje no apareció.

Sin embargo, el indicio que parece indicar que sí se presentarán fue la decisión de suspender el entrenamiento del equipo de la Reserva, programado para el sábado, fue suspendido. Después de haber disputado su partido ante el Taladro mucho se habló respecto del cansancio, pero suspender una práctica parece indicar que el equipo tiene la orden de prepararse para salir a la cancha bajo la dirección técnica de Sebastián Battaglia.

Lo cierto es que el partido ante Banfield está pactado para las 20.15 en el Florencio Sola y la orden de la Liga Profesional es que el encuentro se tiene que llevar a cabo. Así, el Taladro saldrá a la cancha, a la espera de que Boca haga lo mismo. ¿Se presentará el Xeneize?

FUENTE: TYC SPORTS

