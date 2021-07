Con turistas misioneros y de otras provincias, las vacaciones de invierno se viven a puro disfrute en la ciudad de Posadas

Las vacaciones de invierno para los misioneros están llegando a su fin, pero para otras provincias de Argentina recién comienzan. Con pocos o muchos días de descanso, las familias disfrutan de la costanera de Posadas y de los paisajes de Misiones.

Misiones tuvo su receso de mitad de año desde el lunes 12 de julio al viernes 23 de ese mes. Otra tanda de provincias de Argentina, transcurre su primera semana de vacaciones, como Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego que terminan el 30 de julio.

Disfrutar y pasear para las familias argentinas es un reinicio después de medio año de actividades, pero también lo es para el sector turístico de la provincia de Misiones. El Ministro de Turismo de la provincia contó que “estamos con una operatividad del 60% y una ocupación hotelera que ronda el 65%, donde el 50% son misioneros”, en relación al receso invernal.

Turistas por Posadas

La ciudad de Posadas preparó para las semanas de receso escolar, un sinfín de actividades para disfrutar en familia. Pero también se prepararon los principales atractivos turísticos de la capital misionera, a la espera de los turistas.

Una familia de San Vicente viajó hasta Posadas para conocer por primera vez la ciudad capitalina. “Venimos para aprovechar las vacaciones y traer a los chicos a disfrutar de la Costanera, aprovechar el tiempo también que nos ayuda. Está bastante linda la ciudad, tiene muchas partes recreativas para visitar”, dijo el turista misionero.

“El clima es agradable y aprovechamos las vacaciones para conocer Posadas y la costanera con los chicos. Es muy buena la atención de la gente”, reconoció Silvia.

Según los números del Ministerio de Turismo de Misiones, el 50% del movimiento y las visitas turísticas que tuvieron durante las dos semanas de vacaciones invernales, corresponde a misioneros que recorren su provincia. Sin embargo, el mayor porcentaje de turistas proviene de otras provincias, las cuales aún tienen una semana más de vacaciones.

“Estamos disfrutando del día, del calor que en Buenos Aires no tenemos. Vinimos a disfrutar del agua. Hace dos años que no vengo y hay muchos cambios en la ciudad, están a full por todos lados, no podemos manejar de tan colapsada que están las calles”, dijo Lourdes.

Esta mañana se acercó con sus hijos a la playa El Brete, para disfrutar de las temperaturas cálidas y del río Paraná. “Por la pandemia no podíamos venir así que por fin venimos y estamos conociendo Misiones de nuevo, porque cambió muchísimo. Volvería todo el tiempo, es mi lugar favorito en el mundo, así que no podría dejar de venir”, agregó.

Alejandro, Franco, Belén, son de Buenos Aires y recién llegaron a Misiones, con un recorrido que comenzó en Posadas y que tiene como destino final las Cataratas del Iguazú. “Nos impactó lo cuidada que está la ciudad, es hermosa. Conocemos Iguazú, pero volvemos a repetir porque nos encantó el viaje, el lugar, la tierra, la gente es super amable”, dijeron.

Vacaciones de invierno en Misiones

“Para nosotros la temporada continua, desde el día lunes empezamos a notar la presencia de Buenos Aires porque salieron de vacaciones y en Misiones eso se siente porque aumentan las visitas”, contó el Subsecretario de Marketing y Promoción Turística, Oscar Degiusti.

También contó que, “estamos teniendo una temporada en general donde los promedios de alojamiento son entre 2 y 3 noches, pero en el caso puntual de los misioneros se van dando las escapadas, que son salidas sin pernoctar en un lugar”.

“Hubo muchos misioneros que esperaron esta segunda semana para hacer escapadas y nos dimos cuenta por el movimiento de vehículos. estamos mejor en esta semana de turismo que la anterior. Pero la salida de Buenos Aires y de otras provincias, más la salida de muchos misioneros que han optado por la segunda semana, están dando un movimiento importante y optimista al sector turístico”, indicó Oscar Degiusti.

