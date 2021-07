Universidad del Conocimiento| Más de 1000 inscriptos en la tercera cohorte del trayecto formativo en Desarrollo Web Full Stack

La Universidad del Conocimiento abrió la 3er Cohorte del programa de formación “University Dev Camp” y ya hay más de 1000 inscriptos para recibir formación de calidad y con el objetivo de formar talentos en las prácticas de desarrollo de Software.

Con más de 1000 inscriptos de toda la provincia, aproximadamente 500 tendrán la posibilidad de formarse en el mundo del software. Este curso cuenta con la certificación de la CESSI – Cámara de la Industria Argentina del Software y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación.

“El único requisito para acceder a la Universidad del Conocimiento es ser mayor de 18 años y no hay ningún tipo de requisito previo, no necesariamente tiene que tener un título porque trabajamos con la educación formal y no formal, y apuntamos a los chicos que quizás no pudieron finalizar y tengan alguna alternativa”, explicó el coordinador de la Universidad, Lautaro Cabral.

En esta primera etapa, en donde se inscribieron más de 1000 chicos, van a pasar por la detección de talentos, en donde se identifica a nuevos talentos en base a un análisis que enfatiza el compromiso de crecer profesionalmente y mejorar las habilidades técnicas que impulsen un futuro exitoso.

“Estamos finalizando la etapa de detección de talentos que lo hacemos en todos los espacios de formación que tiene la Universidad del Conocimiento, donde tratamos de detectar que los chicos tengan el compromiso y la voluntad de poder realizar todas las carreras que ofrece el Silicon para no quitarle la posibilidad a otros chicos”, contó el coordinador de la Universidad, Lautaro Cabral.

La formación de los alumnos transcurre durante el desarrollo de contenidos, a través de una plataforma virtual asincrónica y sincrónica donde se podrán desarrollar actividades prácticas y teóricas, además de consultas a tutores especializados.

“Dentro de las diferentes propuestas que tenemos, estamos con el Desarrollo Web Full Stack y también Diseño con experiencia de usuario. Son capacitaciones orientadas a la Economía del Conocimiento porque sabemos el déficit que hay en el sector en cuanto a programadores y diseñadores”, dijo.

Dentro de la formación de la Universidad del Conocimiento, se busca relacionar a los estudiantes destacados exponiendo sus desarrollos y trabajos con empresas e instituciones del sector tecnológico a través de Demos Day´s y WorkShop´s, generando vínculos para experiencias laborales y puestos de trabajo

“Hay un gran déficit en el sector y con la pandemia se amplió mucho más ese margen, ya que todos se tuvieron que reinventar. Al año faltan entre 5 mil y 9 mil programadores dentro de Argentina y no se puede cubrir esta demanda, por eso venimos trabajando fuertemente en dar respuesta a las formación de calidad”, explicó Cabral, en diálogo con Misiones Online.

La modalidad de cursada será virtual, a través de un Aula Virtual que contará con guías, lecciones, material digital y tutorías en el foro del curso. “Conocemos la demanda de las empresas y en base a eso generamos los espacios de formaciones que permite que los chicos puedan transitar por un espacio de formación intensiva y vincularse con estas empresas”, indicó.

Otras líneas de formación de la Universidad del Conocimiento

Mecatrónica

En un mundo signado por los avances tecnológicos y la nueva era de la revolución industrial, la Tecnicatura Superior en Mecatrónica se orienta a formar a los futuros técnicos en múltiples habilidades y prepararlos para los inminentes cambios.

La formación de técnicos universitarios en mecatrónica se perfila como una creciente necesidad, particularmente en lo que hace a su complementación con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. El futuro de las empresas de la zona -industriales, manufactureras, metalúrgicas, de servicios, medicina, agrícola- entre otras se verán beneficiadas gracias a nuevas profesiones tales como la Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica.

Este tipo de formación profesional aparece como una de las más valoradas por las compañías que buscan especialistas que puedan llevar a cabo tareas de instalación y mantenimiento, gestión y supervisión de sistemas de automatización industrial.

Tecnicatura en Gestión de Sistemas de Información Geoespacial y Agro Meteorología

Formar recursos humanos capaces de observar, interpretar y gestionar sistemas integrados de datos, de diversas fuentes, para la toma de decisiones agropecuarias y ambientales.

