Empresarios del transporte urbano de pasajeros sostienen que «con tarifas atrasadas y sin subsidios» no pueden pagar sueldos

Ante la situación que se plantea en el transporte urbano de pasajeros y particularmente con la empresa Capital del Monte de Oberá, donde el intendente Carlos Fernández vetó la ordenanza que otorgaba un incremento cercano al 60 por ciento en el boleto y finalmente cerró en 35 pesos, consultado el apoderado de la empresa, Rubén Obermann, precisó que con tarifas atrasadas y sin subsidios se hace imposible pagar los sueldos de los trabajadores del sector.

Comentó Obermann, en una entrevista con Misiones Online, que desde el mes de febrero de este año comenzaron a trabajar con el Concejo Deliberante intentando demostrar a los concejales y funcionarios de la municipalidad, como poder concedente, “la necesidad urgente de que haya una actualización, no un aumento, una actualización del cuadro tarifario, porque recordemos que el último aumento de pasaje fue en agosto de 2019”.

“En el escrito que presentamos decimos que en julio de 2021 estamos trabajando con costos y salarios de 2021 y con tarifa de agosto de 2019, cuando los combustibles aumentaron más del cien por ciento, los salarios por arriba del 70 por ciento, esta situación se puso totalmente incontrolable porque no hay número que se pueda seguir manejando”, destacó el apoderado de Capital del Monte.

Agregó que se había iniciado una ronda de dialogo que finalizo hace una semana en la que se aprobó una ordenanza que contemplaba un aumento del 60 por ciento en el boleto que, “no cumplía nuestra expectativa pero alcanzaba para mitigar algo y resulta que a la semana nos encontramos con el veto del intendente que no vamos a juzgar las razones, pero nuevamente nos tiró al piso las expectativas que teníamos”.

Respecto a los subsidios que otorga el Gobierno nacional al transporte de pasajeros, Obermann consideró que “este sistema que hay actualmente en la provincia y el país dice que todos los subsidios que vienen sirven para pagar los sueldos, significa que si no cobramos los susidios no podemos pagar los sueldos”, destacando asimismo que es la situación del transporte, no solo en Oberá, sino en toda la provincia, “porque nos unimos todos los empresarios del interior de la provincia y estamos todos en la misma situación”.

También cuestionó el empresario el sistema de reparto de esos subsidios, “de toda la masa destinada al subsidio del transporte el 80 por ciento queda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el 20 por ciento restante hay que repartir entre todos los demás, aun entre ciudades importantes como Rosario o Córdoba. En definitiva un colectivo del AMBA recibe por mes un subsidio de 800 mil pesos y un colectivo de Oberá recibe 200 mil pesos y nosotros pagamos el mismo salario que paga el AMBA y el combustible en Buenos Aires esta subsidiado, también hay que aclarar eso porque hace como cinco años que no recibimos más combustible subsidiado, pagamos el mismo precio que cualquiera en la estación de servicio. Hay una discriminación total en el sistema de transporte entre el AMBA y el interior del país”.

Consultado sobre los 8.500 millones de pesos que el Gobierno nacional destinó al tramsporte de pasajeros del interior del país, el apoderado de Capital del Monte dijo que, “recién voy a poder opinar sobre estos montos en el momento que lleguen a la cuenta de la empresa, porque hasta que llegue a la cuenta de la empresa te aseguro que tarda entre 30 a 45 días por el trámite administrativo, la burocracia estatal, entonces amen de los importes que necesitamos, necesitamos también saber en qué fecha y cuál es el importe que va a llegar”.

Mencionó además que el lunes los transportistas del interior mantuvieron una reunióncon el Ministro de Hacienda de la provincia Adolfo Safrán y le plantearon ésa circunstancia que, “aparte de los importes necesitamos la certeza de saber cuándo lo vamos a recibir, al día de hoy no cobramos los subsidios del mes de junio, en junio ya no deberíamos haber pagado los sueldos, acá en Oberá estamos debiendo todos los aguinaldos y no se puede pagar porque no recibimos los subsidios porque ya no tenemos más oxigeno”.

LD-CP