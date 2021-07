De acuerdo a los datos pertenecientes a un estudio realizado en la ciudad de Posadas, el 70 por ciento de las mordeduras de caninos son producidos en la vía pública, y el 95 por ciento de las mismas provienen de perros con dueños, por lo que la médica veterinaria y etóloga Erika Jansen advirtió sobre la importancia de la tenencia responsable para evitar este tipo de ataques.

En diálogo con Misiones Online, Erika Jansen, médica veterinaria y etóloga sostuvo que de acuerdo a un estudio realizado en la ciudad de Posadas. “Del 100 por ciento de las mordeduras, el 70 por ciento se da en la vía pública; de esos 70 por ciento, el 95 por ciento se daba con perros con dueños”.

Por ese motivo, la especialista en comportamiento canino y felino expresó. “Fíjense lo importante que es hablar, que es concientizar porque todos esos perros que han mordido tenían propietario, dueños que deben ser responsables de esas mordeduras “.

El informe además menciona que la mayoría de la población canina de la ciudad son mascotas de raza mestiza, por lo que su contextura física es superior, condición que lo clasifica como un perro potencialmente peligroso.

En ese sentido Jansen vio necesario aclarar que el nivel de peligrosidad del animal no está condicionado por su raza (30%), sino por su crianza (80%) y como característica por sus medidas físicas. “Cada raza tiene su etograma, tiene sus propias características, pero el tema racial genético influye en un 20 por ciento, el 80 por ciento es el aprendizaje (los primeros meses de vida y la educación que recibe) » al tiempo que puntualizó que los primeros meses de vida son fundamentales para su comportamiento.

¿Razas o perros potencialmente peligrosos?

Con referencia a la denominación de razas potencialmente peligrosas, la especialista aclaró. “Cuando se habla de razas potencialmente peligrosas se habla de perros potencialmente peligrosos, porque ya no hablamos de raza sino hablamos de tamaño, de características físicas. En cuanto a peso, los que pesan más de 20 kilos se consideran perros potencialmente peligrosos, diámetro del tórax de 50 a 60 cm de altura del perro. Si hablamos más de características físicas del animal que de raza, eso es lo nuevo que se está tratando y en la mayoría de las legislaciones de otros países también” agregó.

Problemas de comportamiento en la mascota

Jansen explicó que los problemas de comportamientos se tratan sin importar la edad, pero es más efectivo si el tratamiento inicia a temprana edad. “A veces tenemos problemas que empiezan a los dos años y vienen a consulta cuatro años más tarde, entonces el problema se cronifica y cuesta más tratarlo, pero se puede tratar a cualquier edad, hay que ver si necesita un tratamiento de conducta puntual o solo un tratamiento”.

Por otro lado, Jansen manifestó que es fundamental no humanizar al animal y respetar sus necesidades. “No humanizar a las mascotas, respetar a cada especie, sus necesidades, lo ideal es que, ante un problema, que muerde todo, que muerde las manos, que no le puede enseñar a orinar, ese es el momento de tratarlo siempre consultando primero a su médico veterinario de cabecera, que después si cree necesario lo va a derivar a un etólogo”.

Para finalizar, la médica veterinaria señaló que “acá lo importante es que el propietario que sale con sus animalitos tiene que llevar collar y correa, eso es fundamental y no olvidarse de la bolsita para juntar los desechos. Un perro con collar y correa y con un propietario responsable no va a tener problema, no es necesario y si por ahí, un perro no está bien sociabilizado, no está acostumbrado si lo vamos a pasear en lugares públicos que sea un momento en el que no haya mucha gente que el perro se pueda asustar, la pueda estar pasándola mal, a veces uno ve paseando perros con la cola gacha, las orejas gachas, realmente la están pasando mal entonces lo ideal es hay perritos que no están acostumbrados a mucha gente mucho ruido entonces buscar lugares más tranquilos u horarios y lugares más tranquilos donde no haya más circulación de gente”.

