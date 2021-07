La Liga Profesional confirmó que Boca debe jugar contra Banfield y San Lorenzo

Cristian Malaspina y Mario Leito, dirigentes del organismo, explicaron por qué se opusieron a que Boca, que tiene aislado a la mayoría de sus jugadores y cuerpo técnico, deberá jugar tal cual lo programado.

Los dirigentes de la Liga Profesional Cristian Malaspina y Mario Leito, ratificaron este viernes que la programación de la segunda fecha del campeonato local se jugará tal cual lo programado y rechazaron así el pedido de postergación que hizo Boca de su compromiso de mañana con Banfield debido al aislamiento obligatorio de la mayoría de su plantel profesional y cuerpo técnico.

La resolución de la Liga Profesional, que fue firmada por una decena de dirigentes entre los cuales aparecen las de Marcelo Tinelli, Sergio Rapisarda y los propios Cristian Malaspina y Mario Leito, apunta el rechazo al pedido oficial de Boca para postergar su partido del sábado ante Banfield y el del martes, ante San Lorenzo.

“Se ha analizado toda la situación, las notas que mandó Boca, tuvimos en cuenta nuestro reglamento y escuchamos a todos los clubes que participan en la Primera División, y la decisión es que tanto esta fecha como la próxima se van a tener que jugar en los días y horarios programados”, anticipó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y vice de la Liga Profesional.

En este sentido, el dirigente señaló que no es posible la reprogramación porque “reglamentariamente no hay nada que permita tomar esa acción”, y añadió: “Está claro que estamos en un contexto difícil por la pandemia, estaba claro en el reglamento el espíritu de todos los clubes cuando armamos el torneo sobre cómo iba a ser, este es un hecho excepcional, estamos ante un torneo falto de fechas y se le está dando la posibilidad a Boca de que ante cualquier problema que tenga con sus profesionales, complete la nómina con otros futbolistas”.

Malaspina prefirió no pensar en una decisión de Boca de no presentarse a jugar ante Banfield y expresó: “Confiamos en que esto va a tener la cordura necesaria, en definitiva es un partido de fútbol y otros equipos han tenido que afrontar esta situación como River, Independiente, Banfield, Samiento o Gimnasia, que son los primeros que se me vienen a la cabeza”.

Por último, Malaspina llamó a “celebrar el deporte e invitar a Boca a que participe un poco más de la Liga porque así, participando un poco más del armado del reglamento, esto quizá se hubiese evitado. Esto está escrito y es la voluntad de todos los clubes”.

Por su parte Mario Leito, otro de los dirigentes más importantes de la Liga Profesional, dijo que no se toman esta decisión en contra de nadie sino en favor del fútbol argentino “porque para poder convivir hace falta una normativa, un reglamento”.

El presidente de Atlético Tucumán estableció más tarde: “La pregunta sería cuál es el motivo de no presentarse a jugar. Boca, un grande del fútbol argentino, creo que tiene jugadores de sobra para poderlo hacer. Esto es en beneficio de todos porque las reglas tiene que ser iguales para todos”, sentenció.

