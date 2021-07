Luego de estar casi dos años acéfala, la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) tendrá renovación de autoridades el próximo 3 de septiembre. La presentación de listas será hasta el 20 de agosto y la oficialización de las mismas será hasta el 27.

Mientras los estudiantes posadeños continúan la duda de si habrá o no estudiantina este año, el Ministerio de Educación dispuso la fecha y los requisitos para las elecciones de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Educación, los estudiantes que deseen postularse deberán presentar ciertos requisitos que puedan ser electos. Una de las condiciones indispensables será ser alumno/a regular de los establecimientos educativos reconocidos por el Consejo General de Educación o Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones. Además, el aspirante deberá cursar el nivel secundario.

“Las listas deben ser integradas por un 50% de alumnos regulares que no cursen el último año de sus estudios. Cada establecimiento podrá acreditar a un representante legal titular y un suplente, presentando el DNI a tal efecto”, detallaron.

Cabe mencionar que, la presentación de listas se debe realizar ante la junta electoral por mesa de entrada del Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología, en el edificio del Centro Cívico, ubicado en la planta baja. Las nóminas se recibirán hasta las 12 del mediodía del 20 de agosto.

¿Vuelve la estudiantina?: desde el municipio están abiertos al diálogo pero APES se encuentra acéfala a pocos meses de la fecha tradicional

Tras la suspensión del año pasado, la estudiantina posadeña podría realizarse este año pero debería reacondicionarse a la situación sanitaria de la provincia. En ese sentido, explicaron que todo dependerá del diálogo de los jóvenes estudiantes y la Municipalidad de Posadas. “Debemos organizarnos y ver cómo se puede realizar”, expresó Víctor Hugo Álvarez, director general de la Juventud.

Si bien Álvarez reconoció que hoy la estudiantina no es una prioridad, también sostuvo que el municipio siempre está a disposición de los jóvenes para dialogar y así poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, por el momento, la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) continúa sin algún dirigente al frente del mismo y eso es un “problema” a la hora del diálogo

Habitualmente, desde principio de año, cientos de jóvenes posadeños se preparan para representar a su establecimiento educativo en la tradicional estudiantina. El año pasado, ante el avance de los casos de covid-19, desde el municipio se decidió suspender para evitar contagios.

Actualmente, la provincia de Misiones avanza en la campaña de vacunación en distintas edades y los jóvenes sienten una “luz de esperanza” para poder realizar la estudiantina posadeña.

“Los chicos están muy apegados al formato tradicional, al público, a la costanera a lo que lo teníamos acostumbrado y claramente eso no se podrá hacer. Es muy difícil planificar una estudiantina pero nosotros tenemos toda la predisposición para juntarnos y buscar la vuelta. Lo estamos haciendo con muchas actividades”, comentó Víctor Hugo Álvarez, director general de la Juventud.

En 69 años, el tradicional desfile en la costanera capitalina debió suspenderse dos veces; en 1976, año del golpe de estado y del comienzo de la Dictadura Militar y el año pasado ante el avance del covid.

“Nosotros no descartamos que este año no vaya a realizarse. Sí tenemos que ser cautos porque constantemente estamos conociendo nuevas variantes que son una amenaza día a día. Todavía no han llegado estas variante a Misiones y Dios quiera que eso no ocurra, pero desde el municipio debemos cuidar a la sociedad posadeña”, resaltó

No obstante, el director general de la Juventud de la municipalidad de Posadas manifestó que los jóvenes amantes del tradicional desfile no pierdan las ilusiones de poder participar este año y así poder concretar este año el 70 aniversario.

“Deberían ilusionarse pero con una estudiantina adaptada, creo que debemos juntarnos las veces que sea necesario con los jóvenes. Estamos a un mes de la fecha clásica pero APES todavía no está conformada, eso es un tema también”, agregó.

Asimismo, Alvarez mencionó a los jóvenes “aprovechen que el Intendente es una persona sumamente abierta al diálogo. Él siempre nos aconseja de que no nos escape ningún punto desde los protocolos y que las actividades se puedan realizar”, dijo.

Por último, el funcionario expresó que, hay que comenzar a analizar y observar las distintas estudiantinas que se realizan en otro punto del país. “Si se logra hacer, hay que trabajar muchísimo para poder llevar adelante el desfile. Con la dirección general de juventud estamos con las puertas abiertas para hacer todos los trabajos necesarios para que este año no nos quedamos sin estudiantina de nuevo. Tal vez sea sin público, no sabemos. Habrá que ver”, cerró Víctor Hugo Álvarez, director general de la Juventud.

