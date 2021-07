Luego de que la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) María Veiravé, se reuniera con los decanos de las facultades para evaluar el regreso de las clases presenciales en la Universidad, surgieron diferentes fechas posibles, en relación al retorno a las aulas.

En este sentido, Mario Villegas, decano de la Facultad de Derecho de la UNNE, aseguró que es muy pronto para establecer una fecha definitiva, ya que, en la reunión con la rectora y los decanos de las facultades, acordaron que, en tanto no que no haya una disminución de casos y los docentes al igual que la mayoría de los alumnos no cuenten con la vacunación completa con las dos dosis, no volverían a las clases.

Sin embargo, precisó que, en el mes de octubre los alumnos de los últimos años podrían volver a la presencialidad, con burbujas y de manera escalonada, es decir, podrían estar en el aula un tercio o menos de estudiantes por semana.

“Queremos ser muy prudentes. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que podemos regresar de manera paulatina a la presencialidad, creemos que esto es muy importante. El regreso depende en parte de la Universidad Nacional de Misiones, porque en Posadas tenemos una sede en la Facultad de Ciencias Económicas” explicó el decano.

Las clases presenciales en todos los cursos de la Universidad Nacional del Nordeste podrían volver con normalidad en febrero

En este sentido, aseguró que, en caso de que el regreso de las clases presenciales no se dé este año en la Universidad Nacional del Nordeste, es muy probable que en febrero del siguiente año regresen con normalidad, considerando que siete mil docentes y no docentes fueron vacunados de manera paulatina y a partir de ayer iniciaron la vacunación a los estudiantes.

“La presencialidad es la garantía que tienen los estudiantes para que la educación sea de calidad y de excelencia” manifestó.

Además, afirmó que “queremos seguir trabajando y mostrándole a la comunidad que los graduados y graduadas de la UNNE y la UNaM son personas que tienen solvencia académica y calidad profesional”.

La Facultad de Derecho es la más grande de la región. Al menos 1250 estudiantes son oriundos de Misiones, el 90% de la ciudad de Posadas, un 40% de Chaco y el restante de Corrientes.

Respecto a los estudiantes de Chaco, Villegas explicó que “preocupa el traslado y el movimiento entre provincias, porque nos divide 20km y es difícil mover 9.500 personas en la sede central. Queremos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de la población y de la comunidad universitaria, para empezar con el retorno paulatino que es necesario para garantizar una educación de calidad”

En cuanto a las medidas que se están llevando a cabo para regresar a las aulas, dijo que desde la Universidad Nacional del Nordeste lanzaron una campaña que estimula a las personas a vacunarse.

La UNNE cuenta con al menos 55 mil estudiantes y en el día de ayer, miércoles, iniciaron la vacunación a los estudiantes, mientras que Chaco ya avanza con la inmunización a los mayores de 18 años.

“Los estudiantes están muy interesados en vacunarse” aseguró Villegas y explicó que “luego de se apliquen la segunda dosis a los estudiantes, tal vez el Gobierno libere la vacunación. Si esto es así, para septiembre u octubre podrían tomar medidas en relación a la vuelta a clases, pero avisaríamos con más tiempo de anticipación”.

#Corrientes: evalúan el regreso de las clases presenciales en la UNNEhttps://t.co/Umy3m6S5tQ — misionesonline.net (@misionesonline) July 7, 2021

Por último, el decano de la Facultad de Derecho contó que hubo una bajante del 7% en el rendimiento académico en las extensiones áulicas de la Universidad y del 11% en la sede central. Además, dijo que en marzo iniciaron la virtualidad 650 cursos que conforman toda la UNNE y que hay 12.500 alumnos activos actualmente y 2 mil pasivos, es decir que, según Villegas, el número se mantuvo similar a años anteriores.

DO-EP