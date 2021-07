A principios del año pasado, la cuarentena y las restricciones caían como un baldazo de agua fría a muchas profesiones, la incertidumbre de no saber hasta cuando duraría y que ocurriría desde entonces continúa afectando a quienes trabajan en la noche. La tecnología fue lo único a la altura de las circunstancias, y es allí que los Dj misioneros tuvieron que darse maña, para no perder vigencia. Los Dj misioneros: Guillermo y Marcelo Atencio, Vaca y Pedro Kruel cuentan sus secretos para mantenerse vigentes, y sus expectativas sobre la posibilidad de habilitar los eventos sociales en agosto.

En ese sentido, el Dj Marcelo Atenció afirmó que, “cuando nos enteramos que lo que pasaba en Europa se venía para acá, que realmente no íbamos a tener fiesta. Dijimos vamos a hacer un streaming con los amigos, comenzamos a poner música y empezamos a ver que había mucho feedbak del otro lado entonces se convirtió en casi un programa, así empezamos”.

Y agregó que la fiesta virtual, “trascendió lo que es la provincia comenzamos a tener éxito a nivel nacional, gente que se conectaba, porque estaba encerrada, no es como ahora que ya pueden salir un poco más. Hay que acordarse lo que fueron los primeros meses, la gente buscaba algo que lo entretenga, ya se habían visto todo en la tele, y ahí estábamos nosotros que era algo nuevo, los Dj, entonces empezamos a hacer los vivos, y después empezamos a ver que había que reinventarse, y empezamos a hacer lo que son las fiestas virtuales”.

Mientras que para el Dj Vaca, la situación no fue la misma aunque también puso en práctica la realización de streaming desde sus redes sociales, “tenemos un grupo de seguidores que se enganchan en este tipo de eventos, el único inconveniente por ahí ha sido el derecho de autor de los artistas, por ahí se nos cortaba la transmisión o se silenciaba dependiendo del país, pero tuvo buena aceptación porque la gente no tenía otra opción de escuchar o ir a bailar, así que vino muy bien este tipo de sistema, para que la gente no esté tan aburrida, y para poder seguir en contacto con los Dj, No nos olvidan del todo”.

Por su parte, el Dj Guillermo Atencio merece un capítulo aparte, dado que actualmente con su fiesta virtual 2ª Bailar desde Casa”, ya lleva más de 220 transmisiones en vivo, que se replica en más de 230 medios de comunicación de todo el mundo. Además, varias de sus transmisiones en vivo las realizó desde las bellezas misioneras, como las Cataratas del Iguazú, los Saltos del Moconá y La Cruz de Santa Ana. El dj aseguró que, “comenzamos hace más de un año con una transmisión por Facebook con una idea de llevar buena música y entretenimiento en este tiempo de aislamiento social y nuestra propuesta se potenció, fue creciendo gracias a las mismas personas que se fueron sumando y compartiendo”.

Guillermo Atencio reconoció que fue mucho el trabajo realizado y que “todo cambió y se potenció con la incorporación de radios y canales de TV, que nos amplió la llegada, fue un camino intenso y sin pausas que nos permitió llegar hoy a más de 200 medios en 150 ciudades del mundo”.

Tambien, Pedro Kruel, uno de los Djs de Las Alas del Halcon, señaló que, “la idea surgió porque los vecinos me pidieron que saque unos parlantes a la calle. Se sentaban en las veredas y escuchaban la música, con los parlantes hacia afuera. Después se me ocurrió hacerlo vía internet. Durante el inicio de la pandemia tuvimos muchísimo éxito, había mucha gente conectada ya que no se podía salir a ningún lugar. La gente interactúo mucho, llegamos a tener más de 300 conectados en línea eso para nosotros es mucho y lo bueno es que interactuaban, pidiendo música, haciendo comentarios, recordando viejas épocas”.

Dj misioneros: celebraciones virtuales que vinieron para quedarse

En referencia a la continuidad y el éxito de los streming que se fueron transformando en fiestas virtuales, según Marcelo Atencio esto requirió de mucho trabajo y capacitación, “diseñamos un sistema en una página para poder empezar a poner música, para que del otro lado de un televisor nos puedan ver, y que los invitados puedan ver y participar del evento, algo bastante novedoso en su momento. Nos costó bastante, hasta que pudimos armar el paquete, y con eso estuvimos trabajando también”.

Y agregó que fueron tiempos difíciles, “porque si bien esto da la posibilidad de bailar en casa, que tus familiares también lo hagan en su casa, que tus familiares de España también puedan estar conectados, que se ven entre ellos, y que también vean al Dj poniendo música, es tambien algo que llevaba un costo operativo importante. Se complica la intangibilidad, y lo que podés cobrar. Es un servicio que todavía lo mantenemos, pero realmente no tiene la salida que tiene lo que nosotros estábamos haciendo. Nosotros prácticamente teníamos cerrado todo 2020 y parte del 2021. Y ahora está todo en stand by. Esperando”.

En referencia a las fiestas virtuales que ofrece, señaló que, al contratar el servicio, se le asigna un IP para que él desde el televisor se posible ver al Dj, y a los invitados, “es un trabajo que se hace con mucho tiempo previo. Para que todos los dispositivos estén conectados a la noche del evento, todos pueden participar con trivias, juegos, el momento del baile también porque en un ámbito reducido de tu familia pueden bailar tranquilamente. Hemos hecho bastantes fiestas, con buenos resultados y apuntamos a seguir en la medida de que los tiempos no nos permitan volver a la presencialidad”.

Por su parte, el Dj Vaca aseguró que no tuvo la misma suerte, ya que no organizó, “fiestas virtuales, pero si hice streaming a través de nuestro canal de Facebook de las Alas del Halcón, todos los sábados, tuvimos la posibilidad de invitar a varios dj de aquí de la provincia de Misiones, compartieron con nosotros y con la gente a través de la red”.

Y agregó que, “se extraña la noche, esa adrenalina de cuando uno pone la música, y tenés a la gente bailando. Eso con las transmisiones no es lo mismo, pero bueno uno trata de hacer como si uno estuviera allí con ellos. Ponerle onda”.

Mientras que, la fiesta virtual “A bailar desde casa”, del Dj Guillermo Atencio lleva más de un año entreteniendo a un público que se extendió a gran parte del mundo a una cadena de Medios de comunicación entre Radios, Canales de TV y plataformas digitales. “Nuestro Facebook Live fue superado por la interacción que tenemos a través de los medios de comunicación, las personas que nos veían por las redes sociales hoy se conectan por los medios; llegamos a lugares impensados, a personas que no utilizan plataformas como Facebook o YouTube y nos ven en un canal de TV o escuchan en la radio de su ciudad”, comentó Guillermo Atencio.

Este éxito llevó a Atencio a ir por más, allí nació “el Tour, en donde logramos realizar récords únicos en lugares destacados como Los Saltos del Moconá, las Cataratas del Iguazú, el Parque temático de la Cruz, entre otros atractivos de nuestra provincia”.

Dj Misioneros: expectativas por las nuevas aperturas de actividades con protocolo

Para Dj Vaca la posibilidad de que las nuevas disposiciones permitan la organización de eventos con protocolos ya es una buena noticia, “me han convocado a las reuniones familiares y de amigos, respetando el protocolo, más que nada para no perder el timer de la música, solamente para escuchar, no bailar. No fueron fiestas clandestinas”, y recordó que, “nosotros a través del Amproe (Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos), que es la asociación que nos nuclea. Se habían hecho propuestas para poder trabajar, respetando distanciamiento protocolos, pero todavía no nos han aceptado, así que ahora aparentemente tenemos una posibilidad”.

Dj Vaca también llamo a la reflexión de quienes todavía tienen dudas con respecto a la vacunación contra el Covid, “yo creo que debe ser como en Europa, en eventos puntuales solicitar que los asistentes tengan la vacuna puesta y me parece muy bien. Esto también incentiva a que la gente si quiere participar de cualquier evento, si tiene la vacuna puesta mejor. Es un poco más de esperanza de que esto no se va a propagar más. Estamos con el play-pausa ahí en punta”.

Mientras que para Marcelo Atencio, la apertura de eventos es una buena noticia, pero hay que seguir esperando a que salgan las disposiciones oficiales, todas las fechas que tenía confirmadas en el tiempo de la pandemia las tuvo que “ir postergando todo lo que pude hasta decirle a las personas que la fiesta ya no va a salir, porque hay grandes eventos que un casamiento, una fiesta de 15 que las postergas en el tiempo y empieza a caer todo. Aunque pudimos hacer algunas de manera virtual”.



Desde que salió la noticia esperada por todos los que trabajan en la noche, “está sonando el teléfono preguntando que va a pasar. La verdad que, para no decepcionarme y no decepcionar a la gente, estamos viendo que va a pasar con las nuevas normativas. Todos queremos trabajar, pero debemos seguir cuidándonos y ver cómo podemos salir adelante. No estoy tomando fechas por ahora”.

Por su parte, Guillermo Atencio afirmó que, “sin dudas estamos en condiciones con protocolos para volver a trabajar, que las autoridades ya hayan tomado cartas en el asunto y den un paso adelante al respecto, es una muy buena noticia”.

Y remarcó que, “el interés de cada sector que se respeten estas medidas, ya que es una forma de mantener en el tiempo estos permisos y, más si pensamos en que falta todavía para que la normalidad en el rubro vuelva”.

Para el Dj Pedro Kruel, “lo primero es que de esto podamos salir de a poco, que la gente este vacunada, y se empiecen a abrir las fiestas, los eventos en general, los trabajos, porque mucha gente se quedó sin trabajo en esta pandemia. Esperar que se abran los salones de fiesta, volver a hacer eventos, que nos vuelvan a contratar, en nuestro caso con las fiestas retro. Y a divertirse de vuelta”.

“En algunos casos, algunos dj tenemos la posibilidad de vivir de otro trabajo en mi caso de mi profesión, pero hay otra gente que se dedica solo a esto, y esa gente, amigos conocidos, la pasaron muy mal, así que por todos ellos y por todos nosotros ojalá que esto se vuelva abrir pronto y podamos regresar a las pistas”, concluyó Kruel.

C.P.-EP