Científica del CONICET fue la única argentina en participar de una campaña oceanográfica internacional

Ana Carolina Ronda es el nombre de la investigadora del CONICET que navegó durante dos meses el Océano Pacifico con el fin de realizar un estudio de impacto ambiental en una zona de interés para la minería submarina.

La investigadora del CONICET en el Instituto Argentino de Oceanografía estuvo a bordo del buque «Maersk Launcher», en un equipo seleccionado por la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. La convocatoria, dirigida a mujeres dedicadas a la ciencias del mar, seleccionó a Ronda junto a otros trece varones y doce mujeres provenientes de Estados Unidos, Alemania, Chile, México, Italia, Australia, Inglaterra y Escocia.

El buque oceanográfico se adentró en la zona del océano Pacífico conocida como Clarion Clipperton, entre México y Hawái, un área en la que compañías internacionales tienen interés de realizar actividades de extracción de nódulos polimetálicos.

Estos nódulos polimetálicos son rocas de minerales, que se acumulan en el fondo marino y que contienen altas concentraciones de metales como el manganeso, el níquel, el cobalto y el cobre.

«Se cree que en el futuro estos nódulos podrían ser la manera de hacer baterías sustentables, por ejemplo, de celulares o de paneles solares, porque, una vez que son extraídos, pueden reutilizarse infinitamente», explica la investigadora de CONICET.

En la campaña, que se desarrolló durante abril, mayo y junio pasados, el staff científico se organizó en diferentes grupos con el objetivo de estudiar cuáles son las propiedades físicas y químicas del fondo marino y las características biológicas de los organismos que lo habitan.

«Se espera obtener conocimiento de base que servirá para predecir cuál será el impacto ambiental que tendría la extracción de estos nódulos o hasta dónde se pueden llevar a cabo esas explotaciones», afirma Ronda.

Acerca de su experiencia del día a día, la científica del CONICET contaba: «Trabajaba desde las seis de la mañana a las seis de la tarde, me levantaba muy temprano a desayunar y de allí me iba al laboratorio para tomar la posta de una compañera que hacia el turno durante la noche, ella me indicaba dónde había terminado de procesar las muestras para que yo pudiera continuar con ese procesamiento».

«El trabajo en el laboratorio era continuo, mientras un grupo trabajaba otro procesaba muestras», relata la especialista y cuenta que durante los tiempos libres tanto ella como los otros tripulantes se comunicaban con sus familiares, miraban películas, hacían gimnasia, se ponían al día con las noticias de sus países o respondían correos electrónicos.

Ana Carolina Ronda es doctora en bioquímica, durante sus primeros diez años en el ámbito de la investigación científica se dedicó a esa disciplina y a la biología molecular.

Hace seis años sus preocupaciones sobre el medio ambiente y su interés de orientar sus conocimientos a una ciencia aplicada la hicieron tomar una nueva decisión. Desde entonces, investiga sobre temáticas ambientales.

«En esta campaña oceanográfica ambiental me dieron la oportunidad, además, de obtener muestras de más de 4 mil metros de profundidad para analizar la presencia de microplásticos en sedimentos de fondo marino», destaca la investigadora del CONICET y agrega: «Eso fue una novedad y significó mucho para mí, porque en Argentina es más difícil de obtener este tipo de material, y podré utilizarlo para mis proyectos».

