Fuertes cruces entre Boca y la Liga Profesional por la postergación del partido contra Banfield

El club de la Ribera publicó en el sitio oficial que Marcelo Tinelli dio su palabra para suspender el encuentro, luego de que el Ministerio de Salud dictara que el plantel auriazul debe someterse a un aislamiento de 7 días tras los incidentes en Brasil. Desde Puerto Madero lo niegan y el presidente de la Liga respondió por Twitter. La posible solución alternativa

La espuma bajó en Boca tras la eliminación polémica con Atlético Mineiro y el bochornoso enfrentamiento entre el contingente y algunos allegados al club brasileño, la seguridad y la Policía Militar de Belo Horizonte. Finalmente el plantel de Miguel Ángel Russo retornó al país y recibió la noticia de la disposición del Ministerio de Salud de la Nación, que lo obligó a aislarse durante 7 días por haber roto la burbuja sanitaria. Por este motivo, el elenco de la Ribera tendría que presentarse el sábado por la noche a jugar ante Banfield por la segunda jornada de la Liga Profesional sin sus 24 principales figuras ni el cuerpo técnico. Y esa situación dio pie a un nuevo conflicto.

Es que el Xeneize, mediante un comunicado, aseguró que “hemos recibido la notificación verbal, por parte del presidente de la Liga Marcelo Hugo Tinelli, de la suspensión del partido que debíamos disputar ante Banfield el próximo sábado”. Al mismo tiempo, aportó una “alternativa” si debiera presentarse el sábado en el estadio Florencio Sola: “(…) el plantel profesional de primera se hará los PCR de rigor correspondientes, e irá a disputar dicho partido dado que, tal como se ha informado al Ministerio de Salud en el día de ayer, en ningún momento se rompió la burbuja. Esto ha sido confirmado en un informe de Conmebol realizado por Frederico Nantes, Director de Competiciones de Clubes, y a través de una carta firmada por el cónsul General Santiago Muñoz Martinez en Belo Hotizonte”. O sea que Boca pretende posponer los encuentros o disputarlos con su

El comunicado sorprendió a la cúpula de la Liga, dado que en Puerto Madero garantizan que jamás confirmaron la suspensión. Fuentes cercanas al propio Tinelli le subrayaron a Infobae que “le dijo que iba a hacer lo posible, pero el reglamento no lo permite y los clubes no están de acuerdo”. Y el propio MT respondió a través de su cuenta de Twitter: embebió la imagen del escrito xeneize y remató con un “En fin…”.

Y eso no fue todo, porque luego hizo un descargo con un hilo de tuits: “Como Presidente de la LPF quería contarles lo sucedido en relación al tema de Boca y su pedido, que ingresó en el día de hoy a última hora a la Liga, para postergar su partido del fin de semana frente a Banfield y el martes con San Lorenzo. En un comunicado emitido hoy por el club, aseguran que ‘de palabra’ yo había decidido suspender el partido, hecho que es ajeno a la realidad, y que no transmite el espiritu de nuestra LPF, de decidir todo en Mesa Directiva y de acuerdo a reglamento. Hablé dos veces en los últimos días con el Presidente de Boca. La primera vez fue al día siguiente de la eliminación en Brasil, donde le aclaré que en todo momento estuve preocupado por la situación de la delegación y que le había escrito y jamás me había respondido. Pude hablar hasta con autoridades diplomáticas argentinas para ponernos a disposición, pero no logré obtener su respuesta. Esto lo digo por sus comentarios sobre que nadie de la Liga se había comunicado con él, cosa que no es verdad. Allí el Presidente de Boca me dijo si se podían postergar los próximos dos partidos de su equipo. Le dije que iba a intentar lograr esa suspensión, después de consultar el reglamento y a mis pares de Mesa Directiva de la LPF. Jamás le aseguré que el partido estaba suspendido, y debido a este pedido he convocado para mañana en carácter de urgente, una reunión de Mesa Directiva de la LPF donde analizaremos el reglamento y hablaremos con todos los clubes, para emitir un comunicado final”

Mañana habrá una reunión extraordinaria de la mesa directiva de la Liga y de allí surgirá la respuesta.

El plan B del “corredor sanitario” para que Boca pueda actuar con los titulares se encuentra en fase de negociación con el Ministerio de Salud. De aprobarse, el plantel viajaría del hotel Intercontinental, sin escalas al estadio Florencio Sola, jugaría el cotejo y luego regresaría al aislamiento. Pero requiere del respaldo de las autoridades.

Más temprano, Boca había filtrado la carta enviada a la Liga para lograr la postergación. El texto, firmado por el presidente Jorge Ameal y el secretario general Ricardo Rosica, informa una comunicación telefónica con autoridades de la LPF (Liga Profesional de Fútbol) en la jornada de ayer y adjunta la orden del Ministerio de Salud para la conformación del confinamiento de una semana que le impediría a los integrantes del contingente que viajó a Brasil para jugar la Copa Libertadores (futbolistas, médicos, cuerpo técnico, colaboradores y administrativos).

“El Reglamento de Torneo de la Temporada 2021 de la LPF establece que los clubes no podrán solicitar la suspensión por cuestiones vinculadas a la pandemia COVID-19, salvo que las autoridades gubernamentales impidan la realización del mismo”, fue lo que remarcó en la epístola la CD azul y oro. Y vale mencionar que el grupo que volvió de Belo Horizonte permanece aislado en un hotel, a la espera de la autorización de utilización de un corredor sanitario para que los jugadores se entrenen en los próximos días.

¿Por qué en la Liga no hay consenso para la postergación? Varios clubes tuvieron que afrontar citas con mayoría de juveniles por situaciones similares. Así lo expresó ayer Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y Vice Primero de la LPF: “Es una situación extraordinaria pero la Liga tiene un reglamento, vivimos situaciones similares con otros clubes como Sarmiento, Independiente, River, Banfield, Racing y Gimnasia y la verdad que el espíritu siempre fue jugar porque tenemos un calendario muy apretado y el tema del COVID-19 traía estas cosas”.

Puertas adentro estudian lo esgrimido por Boca y recién mañana los abogados de la LPF enviarían una respuesta. ¿En qué se basan? En que el artículo 29.2 al que hace referencia Boca se refiere a otro tipo de situación como ser el cierre completo de la actividad futbolística como al comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Además, entienden que en este caso particular no es el Gobierno quien está impidiendo su participación en la competición. Boca puede pedir como recurso en la AFA la excepción para incluir jugadores juveniles que no estén inscriptos en la lista de buena fe (tiene un total de 35).

EL TEXTO DE LA CARTA QUE BOCA LE ENVIÓ A LPF:

“Jorge Amor Ameal y Ricardo Ángel Rosica, en carácter de Presidente y Secretario General, respectivamente, del Club Atlético Boca Juniors, y de acuerdo con las razones que, conforme lo conversado telefónicamente en el día de ayer entre las máximas autoridades de ambas entidades, justifican la suspensión de los próximos partidos que deberá disputar nuestro club, elevamos la presente nota de reprogramación de los encuentros por la segunda y tercera fechas del Torneo de la Liga, frente a los clubes Banfield y San Lorenzo de Almagro.

La determinación del Gobierno Nacional de aislar a los integrantes de la delegación del Club Atlético Boca Juniors que viajó a Brasil para disputar los octavos de final de Copa Libertadores y obligarlos a realizar cuarentena durante siete días, desde su arribo al país el 21 de julio pasado, pese a presentar todos ellos certificados de PCR negativo, imposibilita a nuestro club disputar los próximos partidos oficiales. La delegación está compuesta por 24 jugadoares profesionales, los integrantes del cuerpo técnico, médicos, masajitas, kinesiólogos, utileros, administrativos y directivos, los que deberán permanecer aislados y realizar actividades bajo la modalidad burbuja.

Al respecto, el Reglamento de Torneo de la Temporada 2021 de la LPF establece que los clubes no podrán solicitar la suspensión por cuestiones vinculadas a la pandemia COVID-19, salvo que las autoridades gubernamentales impidan la realización del mismo.

En el presente caso, pese a presentar nuestros jugadores los certificados negativos de infección de Covid, por imposición gubernamental no se podrán presentar a disputar los mencionados partidos, previstos para el 24 y 27 de julio, respectivamente.

La situación descripta encuadra en la norma citada y en lo dispuesto en el art. 205 del Reglamento General de AFA y art. 18 bus 5 del Reglamento de Torneos de la LPF, que disponen la obligación de alinear al menos 8 jugadores profesionales bajo apercibimiento de aplicar sanciones disciplinarias al Club a través del Tribunal de Disciplina de AFA. Todo ello resulta en un impedimento para la realización de los partidos cuya reprogramación solicitamos.

Además de los jugadores profesionales afectados a la cuarentena, tampoco podrán disputar dichos encuentros los integrantes del cuerpo técnico, auxiliares y cuerpo médico del plantel de primera división, todo lo cual pone a nuestro equipo en una clara situación de desventaja deportiva.

Con las razones expuestas, hemos fundado ante el Señor Presidente la reprogramación de los partidos a disputarse con los Clubes Banfield y San Lorenzo de Almagro”.

