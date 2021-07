Un hombre asegura conocer cuál era el destino de la pareja que estafó a miles de misioneros con una colecta solidaria

Mientras la Justicia intenta localizar a María Leticia Zapata y a Matías Poberezny, desde Córdoba, Facundo O., un ex compañero de albergue de los buscados, aseguró que conoce a la pareja que estafó 360 mil pesos y también remarcó que posiblemente estarían en Brasil.

Desde hace una semana que la Justicia de Misiones ordenó la detención de María Leticia Zapata que dijo padecer cáncer y necesitar ayuda económica para someterse a un tratamiento en el Hospital Aléman de Buenos Aires, presentando certificaciones médicas que fueron denunciadas como falsas.

“Yo los conozco a la pareja, acá en Córdoba ellos se habían presentado como Licenciados en Turismo y que debido a la pandemia, quedaron en la calle y estuvieron viviendo en un albergue transitorio. Dos meses conviví con ellos pero de un día para otro, ambos desaparecieron. Creo que acá también estafaron porque de repente desaparecieron, pero no conozco si efectivamente lo hicieron”, reveló Facundo O. en diálogo con Misiones OnLine.

Seguidamente, reveló que, mientras conviven en Córdoba, observó que Matías manipulaba constantemente a Leticia. “Él le dominaba con una sola palabra, una vez le pregunté a Leticia si le gustaban los tatuajes y Matías se metió en la conversación y me dijo –a mí me tienen que gustar, no a ella-”, contó Facundo. Además, mencionó que Poberezny era “adicto al casino, le gustaba estar jugando y se la pasaba horas apostando”.

Durante días, María Leticia Zapata armó junto a su pareja una campaña solidaria en redes sociales para estafar y lograron reunir unos 360 mil pesos, a través de donaciones de los misioneros.

A las pocas horas de reunir el dinero, este diario dialogó con Leticia quién había agradecido la gentileza de los misioneros y que en las próximas horas debía emigrar hacia Buenos Aires para comenzar con el tratamiento experimental.

Rápidamente, Paola Flores, médica oncóloga que trabaja como doctora en el Instituto Misionero del Cáncer (IMC) denunció penalmente a Zapata por falsificación de su firma, en una receta y otros documentos médicos que la mujer mostraba en la supuesta campaña solidaria.

Luego, la mujer cambió de celular y se perdió rastros de ella y de su pareja. De acuerdo a lo mencionado por Facundo O. “para mí que están en Brasil, ellos siempre decían que querían ir a vivir allá a cambiar un poco de aire. Por eso supongo que antes fue a Misiones y estafó a muchas personas. Tal vez me equivoque pero confío que deben haber pasado por algún lugar clandestino y se fueron”, dijo.

“Matias tenía un facebook con otro nombre, yo desconfiaba de él pero no tanto. Después, cuando leí lo que pasó en Misiones no lo podía creer. Ellos siempre se movían en colectivo y Leticia tenía pelo. Armaron la estafa allá y la gente les creyó”, comentó Facundo.

“Yo no defiendo a Leticia, pero ella era la esclava de Matias. Pero se llevaban bien pero ella le tenía mucho miedo a él”, agregó.

Por último, Facundo reveló que Matias era adicto al casino y que le volvía loco estar apostando. “Si tienen esa plata que estafaron, se fueron a Brasil, pero todo vuelve en la vida”, cerró.

El delito de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal, contempla en principio penas de un mes a 6 años de prisión, aunque después pueden existir agravantes o no, señalaron los voceros.

