“Misiones no es una provincia endeudada y tiene un buen índice de recaudación”, destacó economista

En un balance y análisis contextual del país, el economista CP, Jorge Casturianse sostuvo que la protección económica surgida a través de la pandemia tuvo como una de las primeras beneficiadas a la provincia de Misiones, que además se halla en una situación particular por su condición fronteriza. En ese marco, destacó que la misma presenta una situación favorable con respecto al país, puntualizando en el orden de las cuentas públicas. “No es una provincia endeuda y tiene un buen índice de recaudación así que la prospección para los misioneros es buena “señalo.

En diálogo con Misiones online, el contador público que encabezó la disertación sobre Opciones laborales para las Industrias de Misiones” organizada por El Movimiento Industrial Misionero (MIM) vía zoom realizó un análisis del nuevo paradigma económico generado a causa de la pandemia.

En ese sentido se refirió al repunte de las industrias y comercios y a la baja de sectores consolidados como el turismo. Asimismo, se refirió a la situación particular de Misiones que presentó un diferencial dentro del contexto económico que atraviesa el país.

“Misiones es una provincia bastante particular, tenemos 60 kilómetros de frontera con Argentina, y 1000 kilómetros de frontera con los países limítrofes de Paraguay y Brasil, en esta protección económica surgida a través de la pandemia la primera beneficiada fue la provincia de Misiones, por lo tanto, si vemos la recaudación de Rentas (ATM) aumentó, si vemos que el gasto y el consumo quedó en la provincia, eso generó un despliegue” destacó.

Misiones no es una provincia endeudada

Sobre el contexto país, Casturianse indicó que “la Nación se vio en la obligación de monetizar la economía eso significa poner plata en la calle, eso ocasiona en el corto plazo el mantenimiento en el consumo, La ayuda a ciertos sectores que fueron dañados por la pandemia. En general eso permitió que Argentina tenga un contexto inflacionario con monetización y con dinero en la calle, nos falta la etapa de ajustar las variables económicas para generar un crecimiento sostenido. El año 2020 fue un año en el que se dio importancia a no generar mayores índices de desocupación y que no sufra una caída abrupta el Producto Bruto Interno, el 2021 y el 2022 son los años en el cual se tiene que apostar al crecimiento, y la única salida es el incremento del Producto Bruto» consideró.

Con referencia a la provincia de Misiones sostuvo que la misma “tiene una situación favorable con respecto al país sobre todo también por el orden de las cuentas públicas, no es una provincia endeuda y tiene un buen índice de recaudación así que la prospección para los misioneros es buena”.

