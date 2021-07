Desde el Registro Provincial de las Personas destacaron la puesta en marcha del DNI para personas no binarias en Argentina

Este miércoles, Virginia Alejandra Soto, titular del Registro Provincial de las Personas, destacó la puesta en marcha del DNI para personas no binarias en Argentina. La idea fue presentada por el presidente Alberto Fernández.

El jefe de Estado anunció la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben ni femeninas ni masculinas.

En ese sentido, este decreto viene a ampliar los derechos plasmados en la Ley de cambio de identidad de género. “Con esta norma, en Misiones se realizaron 197 trámites de cambio de identidad de género mientras que en los últimos meses se recibió pedidos de cambio de sexo no binario, es decir, personas que no se autodefinían ni como femenino ni masculino”, comentó.

Asimismo, explicó que la misma permitió que todas aquellas personas que se autoperciban de una manera distinta a la cual fueron inscriptas al momento de nacer, puedan acceder al Registro para cambiar su sexo conforme a cómo ellos se autoperciban.

Actualmente, “existen cinco personas en Misiones que realizaron el cambio de identidad de género con un sexo no binario dentro de los cuales todavía no cuentan con el DNI con dicha identificación no binaria”.

Sin embargo, a través del decreto que lanzó Alberto Fernández, “las personas que lo requieran, podrán confeccionar su nuevo DNI con el nuevo nomenclador con la palabra identificada con la letra X como así también en los pasaportes. Con esto, se rompe el esquema del sistema binario”.

La representante del Registro de las Personas de Misiones participó del anuncio del Presidente de la Nación vía videoconferencia junto a todos los directores de los registros de las otras provincias del país.

