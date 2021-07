Alberto Fernández encabezó la presentación del DNI para personas no binarias: “Somos todas, todos y todes”

En la presentación del DNI para personas no binarias, el presidente Alberto Fernández asumió este miércoles que a la comunidad «le costó mucho aceptar la diversidad» y entender que «somos todas, todos y todes» y lamentó que se «hizo algo imperdonable, que es discriminar, ocultar y poner en un costado para que nadie los vea».

En ese sentido, Fernández afirmó que “la sanción del matrimonio igualitario fue el principio de todo este camino hacia la diversidad”.

El jefe de Estado hizo estas declaraciones al anunciar la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben ni femeninas ni masculinas.

En otro tramo de la presentación Fernández aseguró que «hay mil modos de amar, ser amado y ser felices» y celebró que «cada uno encuentre la felicidad a su modo», al tiempo que destacó la necesidad de «hacer todo lo que se pueda para seguir avanzando» en la incorporación de derechos en la Argentina.

«Avancemos todo lo que podamos ahora que estamos nosotros», dijo con entusiasmo el mandatario en alusión a conversaciones que mantiene con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad).

«Al Estado no debería importarle el sexo de sus ciudadanos», argumentó el mandatario y afirmó que el ideal se alcanzará «cuando todos seamos todes», al tiempo que destacó que, mientras se busca «el ideal», se avanza en «lo posible», en referencia al cambio introducido en cuanto a definición de género en los DNI.

Acompañaron al mandatario durante el acto, los ministros de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, se informó oficialmente.

Esta medida convierte a la Argentina en el primer país de Latinoamérica que habilita a través del nuevo decreto la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo “sexo” del DNI, en línea con la modificación que ya han llevado adelante otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, señala la información.

Según se informó, podrán acceder a esta opción quien ya haya efectuado su rectificación registral y tramitado el nuevo DNI con anterioridad, se detalló.

El decreto indica que «se incorporará una tercera opción documentaria en la categoría ´sexo´ en el DNI y el Pasaporte, con el fin de contemplar el derecho a la identidad de género respecto de aquellas personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino».

«La nomenclatura “X” en el campo ´sexo´ comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino», detalla el decreto.

Además, el DNI que cuente con la letra «X» en la zona reservada al sexo «tendrá validez como Documento de Viaje a los efectos establecidos en el Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados».

En los considerandos, se establece que el decreto se realiza en virtud de que «el derecho a la identidad de género es inherente al derecho a la propia identidad, que forma parte del campo de los derechos humanos».

También hace alusión a que «el derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida» al tiempo que «se constituye como un concepto genérico que ensambla otros derechos que tutelan diversos aspectos de la persona».

