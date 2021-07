Pratto rompió el silencio: habló de los motivos de su salida de River, Gallardo y los goles a Boca

El delantero habló por primera vez tras rescindir su contrato con River y dejó muchos títulos de cómo se dio su salida del «Millonario».

Lucas Pratto se encuentra en el país desde hace unos meses realizando la recuperación de su grave lesión del tobillo derecho. Esta semana acordó con la dirigencia de River la rescisión de su contrato (que le quedaba aún un año) y ahora es jugador libre.

Esta tarde, en diálogo con TyC Sports, el «Oso» rompió el silencio y habló de todo lo vivido en su etapa en el «Millonario».

«Muchos dicen que dejé al equipo en mitad de la Copa, antes del clásico… Estaba muy bien, había tenido cinco o seis partidos seguidos, estaba muy bien, con confianza, pero después me tocó estar afuera y jugar pocos minutos por partido. Necesitaba minutos, había tenido posibilidades de salir antes y le dije (a Gallardo) que creía que era el momento», arrancó el descargo sobre su salida del club Pratto.

«Era el Feyenoord, el club hace un año y medio que no me pagaba. el contrato era alto y no le servía ni a mí ni a River cobrando esa plata, el club endeudándose y yo sin jugar. En ningún momento me quise ir por todo lo que viví, lo que significa, lo que potencié a los jugadores… Di todo por el club y nadie puede reprocharme nada. Es difícil decir que me quise ir cuando jugaba cuatro minutos…», subrayó el delantero.

«Cuando me fui de River, el club hacía un año y medio que no me pagaba; los dirigentes en estos días hicieron un esfuerzo para que las cosas terminen bien», agregó. Cabe destacar que Pratto resignó casi dos millones de dólares de la deuda que tenía el club para con él.

Sobre cómo terminó su relación con Gallardo dijo: «La relación terminó en un 5. Es una persona que me ayudó mucho en los años que estuve».

Por otro lado, se refirió a sus históricos goles a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 y el recuerdo que tiene. «El gol sacando del medio en la Bombonera fue el más lindo, por lo psicológico y porque era de visitante. Magallán dio el paso adelante y me dio espacio para la diagonal. Lux antes del partido me dijo que iba a ser un gol, por eso fui a dedicárselo».

«La final en Madrid la volví a ver de pasada, pero no me detengo a verla completa. Sabíamos que era un partido que podía ganar cualquiera de los dos, pero nos sentíamos superiores; Boca con poco hacía mucho», destacó el delantero.

Por último, aclaró que «no hay chance» de un retorno a Boca. «Salí del club y tengo buenos recuerdos, pero después prácticamente no tuve chances en Primera por algunos personajes dirigenciales que no tengo un buen recuerdo», cerró.

