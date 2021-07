Graves incidentes e intervención policial tras la eliminación de Boca de la Copa Libertadores

Los jugadores de Boca fueron llegando a la zona del desborde y todo fue para peor: Izquierdoz y Rojo empezaron a las trompadas limpias con la seguridad brasileña y la policía empezó a lanzar gases lacrimógenos a los visitantes para «poner calma». El Patrón Bermúdez, otro miembro del Consejo de Fútbol presente, también estaba fuera de sí defendiendo a los suyos. Todo era un caos. Un desborde.

Sérgio Coelho, presidente de Mineiro, lanzó botellas de agua contra los jugadores de Boca en medio de los incidentes en los pasillos de los vestuarios, con Nacho Fernández intentando calmarlo.

Fernando Gayoso, entrenador de arqueros del Xeneize, expulsado durante el partido, también era otro de los que estaba muy caliente y no lo podían frenar. Marcos Rojo estaba tan fuera de sí que en un momento ¡agarró un matafuegos!

LA AGRESIÓN DEL PRESIDENTE DEL MINEIRO A LOS JUGADORES DE BOCA

Todo terminó con la delegación de Boca retrocediendo y buscando refugio en el vestuario atacado con gases por la Policía. Una barbaridad, una nueva noche escandalosa de Copa Libertadores.

Boca todavía sigue en el estadio. La Policía quiere llevarse detenidos a Villa y a Zambrano y el mensaje desde adentro es «o nos vamos todos, o no se va nadie».

LA PALABRA DE JUAN ROMÁN RIQUELME

«Estamos tristes y dolidos. Jugamos dos partidos muy serios contra el favorito. Boca ganó los dos partidos y quedó afuera. Tengo que felicitar a los jugadores por como se prepararon. Pero cuando ganas y no te cobran los goles… Ustedes saben que es así, lo saben (sobre si el VAR saco a Boca). Esto es vergonzoso».

«Cuando no te cobran poder jugar todo el día y no te dejan pasar. No nos dejaron pasar. Ahora tengo que ver un video del presidente de ellos tirando botellas y me quieren dejar detenidos jugadores. Esto siempre pasa en Brasil».

«Qué les voy a decir a Domínguez y a Belloso: ¿no nos quieren cobrar los goles? Si no te quieren cobrar las goles, ¿qué se puede hacer? Es muy triste lo que está pasando. Es lamentable».

Fuente: Olé