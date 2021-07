Brigada contra incendios forestales en Misiones tendrá 36 efectivos, un aporte de 12 millones de pesos para herramientas y Herrera Ahuad pidió un plan de contingencia ante posibles catástrofes

Lo anunció el mandatario en la tarde de este lunes en Montecarlo, tras acompañar a los brigadistas que se están capacitando de la mano del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. En agosto firmarán contrato los primeros 12 brigadistas, “el año que viene sumaremos 12 más y en el último año de mi mandato, completaremos 36”, precisó. Además, la Federación de Bomberos recibirá el miércoles de la semana que viene, un aporte de 12 millones de pesos para adquirir herramientas.

No fue un anuncio de ocasión lo que el gobernador Oscar Herrera Ahuad hizo el año pasado, en el medio del drama que significó los incendios forestales, que afectaron a parte de la biósfera Yabotí y monte nativo. Se comprometió a la creación de una brigada que combata este flagelo, con capacitación y recursos para tal fin.

A principios de este año, el mandatario lanzó en Montecarlo, epicentro de la Federación de Bomberos Voluntarios, la flamante Brigada especializada y este lunes, Herrera Ahuad supervisó la capacitación que llevan adelante 36 bomberos seleccionados, para incorporarse a futuro a la división. No fue sólo una visita protocolar, sino que confirmó la contratación progresiva de 36 brigadistas, 12 millones de pesos para herramientas y pidió la elaboración de un plan contingencia en la provincia, que involucre a bomberos, policía, personal de salud y de gobierno.

Acompañado por el ministro de Ecología, Mario Vialey; el director nacional del plan de manejo del fuego de Nación, Alberto Seufferheld (a cargo de la capacitación); el diputado provincial, Julio Barreto, su colega nacional, Ricardo Wellbach; el intendente anfitrión, Jorge Lovato; el presidente de la Federación de Bomberos, Waldemar Laumann y demás autoridades locales y provinciales, Herrera recordó que, en Misiones, “transitamos el año donde quizás hubo mayor cantidad de focos de incendios forestales que se conozca en la historia de Misiones. Fue el año donde el índice de humedad en la provincia tuvo más bajo que en toda la historia y este es el año que supera al año 40, donde el régimen hídrico de nuestros ríos está por debajo de las marcas habituales”.

Tras reconocer el trabajo de los bomberos, integrantes del gabinete provincial, en la figura de Mario Vialey, rememoró “cuando el año pasado se nos quemaba la mitad de la provincia, teníamos el Covid 19, bajaba el río, no teníamos agua, pero con mucha entereza, con mucha decisión, lo pudimos superar”. Y tras esos episodios, “hubo que reestructurar el manejo del fuego en la provincia, porque en Misiones no es lo mismo combatir los incendios con relación a otras provincias argentinas. En Misiones, cuando se quema la biósfera o el monte nativo, es muy diferente que cuando se quema algunas coníferas en cualquier otro lugar, que son monte implantado. Uno no puede pasar con un avión y tirar 2.500 litros de agua porque en la parte de abajo no llega nunca, es que la vegetación es frondosa, es horizontal y no vertical y el agua no escurre”.

“Le pedí al presidente Alberto Fernández que se haga una inversión importante para adquirir aviones que se puedan reabastecerse en los ríos”, subrayó el gobernador.

Capacitación y recursos

Durante la visita al moderno cuartel de la Federación de Bomberos, donde los brigadistas de diferentes puntos de la provincia se capacitan, el gobernador enfatizó que “nos propusimos a conformar la Brigada de Incendios Forestales, de dotar en mayor tecnología y recursos para la Federación de Bomberos”.

“Es una provincia que debe estar muy preparada para todas las contingencias, porque es una provincia forestal, con muchos aserraderos, empresas e industrias con un altísimo volumen de madera, que representa un lugar de alto riesgo de incendios”, consignó.

Ante ese escenario, el jefe del Poder Ejecutivo provincial anunció que “el día primero de agosto, los primeros 12 brigadistas van a estar firmando su primer contrato con la provincia, para formar parte de l abrigada del manejo de incendios forestales en Misiones. Vamos a hacer en tres tandas. En agosto los primeros 12, el año próximo ingresan 12 más y en mi último año de gestión, ingresan 12 más, para completar los 36 brigadistas necesarios, en esta primera etapa, para consolidar en toda la provincia la brigada”.

Además, confirmó que “el miércoles de la semana próxima, van a estar los 12 millones de pesos solicitados para la compra de equipamiento y material necesario. Serán aportes del Estado provincial”. Y finalmente, Herrera Ahuad aclaró que “las inversiones que estamos haciendo para la construcción de hospitales, estaban diagramados antes de la pandemia y ahora pongo como meta, que, así como estamos creando esta brigada, tomar el tiempo de la capacitación y simulacros con los diferentes hospitales, en el área de salud y el área de gobierno para tener escrito, con todas las necesidades, de un plan de contingencia que nos permita evacuar rápidamente alguna catástrofe”.

No es la primera vez que Herrera se refiere a la provincia, como un lugar de riesgo por el tránsito de camiones internacionales, transportando material peligroso, “que en el caso de que se produzca un accidente, puede provocar una catástrofe, sobre todo en zonas como Jardín América o San Vicente, que tienen estaciones de servicio sobre la ruta y que están prácticamente en el centro de la ciudad. Por eso pide que tengamos un plan de contingencia, para actuar en los primeros minutos, en la primera hora de oro, para socorrer a las personas y donde estén involucrados todos los actores”.

Trabajo de campo y herramientas

Por su parte, el director nacional del Plan del Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, explicó a Misiones Online que “se están realizando en todo el país, las capacitaciones de combate de incendios forestales, previo al comienzo de las temporadas de incendios que se comienzan a desarrollar principalmente en el norte del país. Viene desde el ministerio de Ambiente y el Servicio Nacional del Plan de Manejo del Fuego para la estandarización de capacitaciones”.

Dijo que “se busca fortalecer las regiones, en este caso Misiones y a la vez para fortalecer el plan Nacional, porque el servicio se nutre de brigadistas de todas las provincias. Se capacitan para que todos trabajen de la misma manera, utilizando los mismos mecanismos para tener un mejor manejo de los recursos”.

Aclaró el funcionario nacional que “la forma de trabajo en los incendios forestales, difieren de lo que hacen los bomberos convencionales, por el comportamiento del fuego y los escenarios. Hay que hacer trabajo en terreno, porque son lugares inaccesibles y el trabajo tiene que ver más con herramientas y el uso limitado del agua”.

D.G.-EP