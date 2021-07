Esta mañana los comercios misioneros comenzaron a aplicar el beneficio del Ahora Misiones +15%. Varios comerciantes destacaron que es una oportunidad para los consumidores, y que el beneficio puede ser de hasta 10 mil pesos.

En este sentido, Alejandro Haene, Titular de la Confederación Económica de Misiones, aseguró que, “hay que provechar estos días para ir a buscar los comercios adheridos y adquirir algún equipo de calefacción y, hacer alguna compra”.

El funcionario destacó que los rubros que participan del programa, “básicamente son: indumentaria, neumáticos para rodados, repuestos, electrónica, productos electrónicos, en particular computadoras, notebooks, materiales de construcción, son 10 rubros en total. Lo ideal es acudir a la página y desde ahí el probable consumidor ya gana tiempo, y sabe que negocios se inscribieron”.

Haene aseguró que en los comercios no debería “haber problema en pagar con dos tarjetas, porque siempre y cuando se tenga margen se puede hacer la compra. Es un consejo para no perder la venta porque todos necesitan vender y, el comprador obviamente, necesita hacer la compra con el mayor reintegro posible, este es el esfuerzo que está haciendo la provincia, el comerciante, los bancos y la nación en aras de lograr que las compras/ ventas no paren, y darle ritmo”.

Beneficios en comercios misioneros

En algunos comercios posadeños destacaron que dos titulares de tarjeta pueden pagar la misma compra y acceder a un beneficio mayor, es así que Carlos D’orazi, propietario de Grupo Márquez informó que, “a diferencia de un Ahora 12 tradicional, el reintegro es importantísimo porque son 10 mil pesos, de tope por cada compra. Y no solo eso, sino que se puede, en una gran familia donde hay 2 titulares de tarjeta de crédito, pueden sumar las dos y allí pueden lograr un descuento importantísimo, porque son 10 mil pesos de reintegro por cada compra. En ese caso el ahorro es de 20 mil pesos”.

El comerciante recordó que los artículos a adquirir “deben ser de industria nacional, no entran artículos importados, o que tengan componentes o manufactura nacional. Por ejemplo, los que son ensamblados en el sur, como ser Split o televisores que van a entrar en sistema, porque, si bien quizás, son importados, se ensamblan en Argentina, se consideran nacional”.

El comerciante explicó cómo quedaría el beneficio en la compra de una cocina a leña, “en cualquiera de los planes de Ahora 12 o ahora Misiones el valor del cupón va a ser el múltiplo de 12 cuotas de 3879 que te da más o menos 44 mil pesos, estoy redondeando. En el caso del ahora Misiones +15% el valor del cupón va a ser también de 44 mil pesos, pero tenés 10 mil pesos de beneficio. Es muchísimo, es una cifra realmente que a nosotros nos sorprende para bien”.

En referencia a la implementación del nuevo programa, D’orazi consideró que, “esto va a generar un consumo un poquito más importante, sobre todo con lo que han aumentado los precios en estos últimos años, entonces sería como buscar un equilibrio, y que la gente que tiene crédito en la tarjeta pueda utilizarlo”.

También agregó otro ejemplo, “una heladera que cuesta 43 mil pesos, el comprador termina pagando 34 mil pesos. La verdad que serían valores muy parecidos a lo que teníamos el año pasado. Retrotraeríamos un año los precios, y encima en 12 cuotas a pagar”.

Beneficios del Ahora Misiones +15%

El nuevo programa Ahora Misiones +15% es el resultado de un acuerdo alcanzado por el Gobierno de Misiones con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, cartera que aporta los fondos necesarios para expandir el reintegro que originalmente ofrecía el programa Ahora Misiones tradicional de 20% a 35%.

Estará vigente los lunes, martes y miércoles hasta el 31 de diciembre de este año, la venta de productos nacionales o con componentes nacionales en 1, 3, 6 o 12 cuotas sin interés y con un 35% por ciento de reintegro (30% en comercios con sede central radicada fuera de la provincia), el tope de reintegro es de 10 mil pesos.



C.P.-EP