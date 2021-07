Se trata de un joven con frondoso prontuario delictivo, el mismo fue arrestado ayer por la tarde en el barrio Miguel Lanús de Posadas, por integrantes de la división Investigaciones de la Unidad Regional X.



Las pesquisas se iniciaron días atrás a raíz de varias denuncias registradas en el Comando Regional X, donde el joven registraba pedido de captura por diferentes hechos, en su mayoría delitos contra la propiedad.

Es por ello que la Policía de Misiones diagramó un operativo de captura en los barrios A 3-2 y Miguel Lanús donde fue visto el sospechoso.

De esta forma, localizaron al joven de 26 años a bordo de una bicicleta que al ver a los efectivos, impactó el biciclo contra un patrullero e intentó huir. Sin embargo, fue detenido a pocos metros y la bici incautada.

El joven ahora se encuentra alojado en sede policial a disposición del Juzgado de Instrucción Nº7 de Posadas.

En las últimas horas, el Juez de Instrucción 7, Miguel Mattos, rechazó el pedido de excarcelación de los tres hermanos detenidos por el robo en el comercio de la avenida Uruguay el 5 de julio y continuarán privados de su libertad.

Según confirmaron fuentes consultadas, los tres detenidos son hermanos, están acusados de “robo calificado” y continuarán privados de su libertad para no entorpecer la investigación llevada adelante por los pesquisas.

El sábado pasado, Nicolas M. y Mauricio D. fueron hasta el juzgado y en su declaración indagatoria se desligaron del atraco mencionando que “no tenían nada que ver”. Mientras que Lucas D. se presentó ante Mattos y se abstuvo a declarar, tal como lo menciona su derecho.

De acuerdo a lo informado por los pesquisas, quieren que el trío de hermanos continúe detenido para no “molestar” en la investigación. Por su parte, lo que más duda deja a los investigadores es que “el dinero no aparece, no hay rastro”.

Además, por el momento, todavía están aguardando por los exámenes que realizan a los teléfonos móviles que fueron secuestrados en la orden de allanamiento.

El robo

El lunes, cerca de las 16, cuando dos sujetos aparentemente armados irrumpieron en el local y tras amenazar a la empleada, se llevaron más de 960 mil pesos. Luego huyeron a bordo de un Ford Ka conducido por un tercer implicado. La secuencia externa del hecho quedó registrada en cámaras de seguridad.