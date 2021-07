Yerba mate: dirigente yerbatero de Misiones advierte que crece el consumo, pero no la oferta

El dirigente yerbatero de la Cooperativa de Santo Pipó y economista, Raúl Karaben destacó que el crecimiento del consumo de la yerba mate está en alza, sin embargo, la falta de oferta de la materia prima ha generado el repunte de las importaciones para atender la demanda. Asimismo, añadió que la medida del INYM de limitar las plantaciones benéfica al sector, pero no al consumidor. Entre otros temas se refirió al planteo del sector empresarial de una zona franca federal que no recaiga solamente en el parque industrial de Posadas y a la poca adhesión de comercios a los planes Ahora.

Si bien la característica del consumo de la yerba mate es de un mercado bastante inflexible y mantiene un equilibrio, en los últimos tiempos la coyuntura flexibilizó el consumo que presentó un considerable crecimiento, sin embargo, para Karaben lo que no ha crecido es la oferta de yerba mate.

“la yerba mate es un árbol y al ser un árbol cuesta muchos años que esté en plena producción, entonces eso hizo que el año pasado hayamos trabajado con problemas de faltante de producto. De hecho, el año pasado se han importado más de 30 millones de kilos desde Paraguay y Brasil, y es una tendencia que se mantiene este año, justamente es porque no alcanza la producción local” dijo el dirigente, en diálogo con la Hora M.

Asimismo, agregó que “si bien hay muchas personas que están plantando, están renovando los yerbales, está fertilizando, están haciendo nuevas técnicas para que eso redunde en una mayor producción, tarda muchos años. Hemos visto que en los últimos tiempos ha aumentado el precio de la materia prima y ha aumentado fuertemente tanto de la hoja verde como de la canchada”.

Sobre la medida determinada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate de delimitar las nuevas plantaciones a 5 hectáreas por año para cada productor sin importar el tamaño, Karaben señaló que es una medida que beneficia al sector, pero no al consumidor final.

“Claramente el productor que hoy está cobrando arriba de $ 40 el kilo de hoja verde está feliz porque es un muy buen precio, el tema es que los que se ven perjudicados en realidad son los consumidores, y ahí es donde hay que tener cuidado cuando uno toma una medida en la cual solamente se piensa en una sola parte de la película, pero no en toda. Acá tenemos que tener cuidado con los consumidores, y de no ser abusivos con los precios” advirtió.

Asimismo, el empresario insistió en la baja oferta de la materia prima. “ El consumo interno aumentó, las exportaciones aumentaron y la tendencia es al aumento porque se está trabajando mucho en lo que tiene que ver con la promoción del consumo a nivel internacional, de hecho, celebramos muchísimo que la India haya abierto sus puertas a que podamos vender y resulta que ahora no tenemos materia prima para vender, es un contrasentido, me parece que cuando se toman medidas a las apuradas no siempre tiene el efecto o no se ven todos los efectos que pueden beneficiar y perjudicar a todos los actores, por eso vuelvo a insistir hay gente que ha quedado contenta y gente que no tanto porque vemos que los precios han aumentado de la yerba y es probable que siga en aumento” consideró.

Por otra parte, el economista que también integra la Confederación Económica de Misiones se refirió a la reunión que llevo adelante el sector con el Gobierno Provincial donde se planteó la necesidad de trabajar en un proyecto de zona franca que no se centralice en el parque industrial de Posadas.

“Resulta que como Nación vetó el proyecto que habían aprobado en diputados lo que hizo fue ofrecer a la provincia una zona aduanera especial, es decir abrir dentro del Parque Industrial de Posadas, una zona especial aduanera para que ahí se instalen algunas industrias, y elaboren productos para la exportación, entonces el reclamo vino del interior de la provincia, los representantes de distintas cámaras se han manifestado en contra, porque nosotros nos quejamos con Nación que centraliza todas las cosas y de vuelta hacemos lo mismo acá en Misiones, centralizar en Posadas” manifestó al tiempo que agregó que como solución se busca que la provincia articule la posibilidad de que esa zona franca beneficie a la provincia en su totalidad.

Escases de adhesión a los programas Ahora en el interior de la provincia

Sobre el bajo porcentaje de adhesión de comercios en distintas localidades de la provincia, a los programas de reintegro a los consumidores, Karaben explicó que muchos de los comercios manejan precios ajustados sin margen de ganancia y no logran cubrir el diferencial que se le descuenta al comercio. “Este costo que tiene el Ahora Misiones, Ahora 12 y Ahora 18, una parte pone la provincia una parte pone el comercio y una parte pone el banco, y a veces los empresarios, los precios que tienen ya son muy justos, entonces si tiene que eventualmente poner un 10 o 15 % adicional no les cierra los números”.

Asimismo, explicó que la situación fue planteada por el sector en una reunión con el Gobierno Provincial. “Uno de los representantes del interior justamente le ha planteado esto al gobernador, de que hay rubros por ej. De materiales de construcción que es muy competitivo y que los márgenes son muy estrechos y que a ellos no les permiten eventualmente hacer esta bonificación del plan”.

MG-EP