Posadas: una mujer insultó a pasajeros de un colectivo, escupió al chófer y fue bajada a la fuerza por la Policía

Esta tarde en Posadas, una mujer insultó a pasajeros en un colectivo. Debido a las molestias que ocasionaba, el chofer se detuvo delante de una comisaría para que efectivos de la Policía de Misiones bajaran a la fuerza a la mujer.

El hecho ocurrió en la línea de colectivo 03 de Casimiro cuando transitaba por la avenida Tambor de Tacuarí. Una señora había subido en la parada ubicada entre avenidas Las Heras y San Martín. Cuando se sentó, una mujer le comenzó a hablar y luego a insultar. Asimismo, comenzó a alterar al resto de los pasajeros que viajaban en el colectivo.

En ese sentido, el chofer decidió parar frente a Comisaría Seccional Segunda e hizo sonar la bocina para que los efectivos de la Policía de Misiones suban al colectivo. En ese momento, la mujer que perturbó a los pasajeros comenzó a gritar e insultar al chofer y a quienes la rodeaban. Luego, cuando subieron los efectivos, el chofer le explicó la situación y bajaron a la mujer a la fuerza.

En tal aspecto, la señora escupió al conductor y expuso: “me tienen miedo y me tratan así. Voy a denunciar al chofer por expulsarme del colectivo”. Una de las pasajeras perturbadas comentó: “yo no quería hablar con esa mujer y por ello me insultó. Realmente fue muy grosera”.

Por otra parte, el chofer señaló que cuando la persona perturbadora ingresó al colectivo con bolsos en sus manos, “hubo un hombre que le intentó ayudar a subir y la señora decidió golpearlo con unos de los bolsos. Durante todo el viaje gritaba e insultaba”.

“Yo como chofer de la empresa tengo la responsabilidad de que todos los pasajeros viajen con la mayor seguridad y tranquilos. Por esa razón, decidí frenar frente a la comisaría”, explicó.

