“Es un espacio de superación personal donde se vencen muchos límites”, señaló el director de la Escuela de Guardavidas de Posadas

Sergio Balatorre, director de la Escuela de Guardavidas perteneciente a la Municipalidad de Posadas, explicó que los requisitos básicos para ingresar a la escuela son: ser mayor de 18 años, haber terminado la escuela secundaria y saber nadar los estilos crol y pecho para rendir un examen de ingreso.

La carrera para ser guardavidas en Posadas tiene una duración de 1 año (va de marzo a diciembre), son 13 materias en total y corresponden a 730 horas de cursado. Las inscripciones comienzan en enero. Este año, debido a la pandemia tuvieron que reducir la capacidad máxima de ingresantes a la carrera, por lo que en lugar de haber 90 estudiantes cursando, hoy tienen solamente 60. Aunque Balatorre reveló que del total que ingresan no todos suelen terminar la carrera debido a la exigencia psicofísica que implica.

La carrera tienen “una preparación psicofísica bastante exigente y de todos los ingresantes solo el 40 % llega al final de la cursada, pero así también son muy buenos los resultados que se obtienen a nivel de preparación física y a nivel de preparación técnica porque hay una muy sólida formación en RCP, primeros auxilios, responsabilidad social, navegación, etc.”, explicó.

“Es un espacio de superación personal, no es fácil hacer este curso pero se van venciendo muchos límites, la mayoría son límites psicológicos y eso a la persona le da un empoderamiento muy importante, sobre todo a los jóvenes que hoy en día veo que están un poco desanimados. Les da una sensación de ser capaz y de poder enfrentar desafíos muy importantes”, afirmó Balatorre.

Balatorre recordó que los egresados pueden ejercer como guardavidas en todo Misiones y comentó que esperan muy pronto poder ampliar la oferta laboral de estos profesionales, porque están trabajando para que el título de guardavidas egresado en esta escuela, pueda tener validez nacional.

La escuela de guardavidas de la Municipalidad se formó en 2013 una vez que comenzaron a funcionar todos los balnearios que hay actualmente en Posadas y luego de Ley de Seguridad Acuática que sancionó la Provincia, la que dispone que en todos los espacios acuáticos abiertos al público (playas, balnearios, ojos de agua, etc.), deben haber guardavidas que puedan asistir a la gente ante cualquier emergencia.

Desde ese momento- contó Balatorre- todos los integrantes de la Escuela asumieron con mucha responsabilidad el importante rol profesional que tenía, así como también su rol dentro de la sociedad, por lo cual además de trabajar en estos espacios los guardavidas pertenecientes a esta institución, se encargan de brindar cursos gratis de primeros auxilios y RCP a toda la población

Balatorre señaló que una vez que los estudiantes egresan siguen asistiendo con frecuencia a la escuela porque entienden que este es un espacio de aprendizaje continuo, y ellos mismos deciden seguir perfeccionándose. Sobre todo, porque “es un curso que no me ayuda a hacer tornillos ni a arreglar zapatos, sino que me ayuda a salvar vidas”, indicó.

Además, señaló que “Cada vez hay más chicas que se inscriben, estamos cerca del 50 % de cursantes de sexo femenino y eso esta bueno porque tambien se van incorporando al staff de guardavidas de la municiaplidad en las playas, así que estamos muy conformes y contentos con esto”.

Los interesados en recibir más información del curso pueden acercarse al cuerpo de guardavidas de la municipalidad, que está siempre presente de 9 a 19 horas en “El Brete” o en el Balneario Miguel Lanús.

Escuela de guardavidas de Posadas

