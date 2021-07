Un día como hoy se estrenaba en Londres «The Wall»: Un grito de revolución y rebeldía para toda una generación

Un 14 de julio del año 1982, se estrenó «The Wall», en Londres, la película inspirada en el álbum de Pink Floyd, que se convirtió en un grito controversial y revolucionario para miles de personas.

The Wall es una de las películas más controversiales de su época por convertirse en un emblema de libertad debido a su crítica a instituciones poco discutidas en el cine, como la escuela, el poder político y los medios de comunicación.

Pink Floyd siempre había pensado en hacer una película a partir del álbum, protagonizada por el propio Roger Waters, pero la megaproductora EMI no tenía la intención de hacer la película ya que no entendía el concepto.

El director de cine Alan Parker, conocido por películas Expreso de Medianoche y Fame, que era fanático de Pink Floyd se hizo cargo del proyecto

El film narra, a través de un retroceso en la línea del tiempo y casi sin diálogos, la historia ficticia de un músico de rock llamado Pink.

Un personaje que desde su niñez pasó por diversas situaciones traumáticas que fueron dibujando su personalidad como la sobreprotección materna, el rechazo y la burla de sus compañeros de escuela, la constante humillación de su maestro por inclinarse por las artes y la poesía.

Se dice que la película mezcla experiencias de la infancia y adultez del propio Roger Waters, quien escribió el guion.

La película es reconocida por su surrealismo perturbador y fue catalogada como una de las mejores películas de culto: películas que tienen estatus debido a la respuesta positiva por su trama y su estética

La película enfrentaría duras acusaciones, pero se convertiría grito de libertad y del espíritu rebelde de las nuevas generaciones que surgieron de la Segunda Guerra Mundial.

Repercusiones de The Wall

En mayo de 1980 fue censurado el sencillo de Pink Floyd »Another brick in the wall» por el gobierno Sudafricano porque la canción fue adoptada como himno de protesta entre los estudiantes africanos contra el apartheid: una terrible etapa, la gente de color no podía acceder a los mismos servicios ni lugares que la gente blanca, no podían votar, cobraban menos por los mismos trabajos e incluso no podían utilizar los mismos baños públicos, entre muchísimas otras injusticias. En la educación pasaba exactamente lo mismo, los niños de color no podían ir a las mismas escuelas que los blancos. Las autoridades argumentaron que la canción «es perjudicial para la seguridad del estado».

Por otro lado, la última dictadura cívico militar argentina también prohibió «The Wall», así como también miles de canciones y artistas de innumerables géneros y estilos: rock nacional, internacional, folclore etc.

AR-EP